CHP'li Ali Mahir Başarır elinde pide ile seslendi: 'Soruyorum Mehmet Şimşek, sen ne iş yapıyorsun?'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Epstein belgeleri ve emeklilere ilişkin TBMM'de basın açıklaması yaptı.

Başarır, Epstein belgeleriyle tüm dünyanın utandığı, acı çektiğini belirterek, "Bu belge ve görüntüler hepimizin içini acıtıyor. Dün Genel Kurulda söyledim. Bir kez de burada 86 milyonun huzurunda sesleniyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu günü Ata'mız tüm dünya çocuklarına armağan etmiş. Öncelikle bu adada Türkiye'den kaçırılan bir çocuk var mı? Bunu bilmeliyiz, bunu araştırmalıyız ki olmaması hepimizi huzurlu edecektir. Ama ikinci bir boyutu; Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olaya el atarak, bu olayla ilgili mesajlarını vererek tüm dünyaya ses olmalıdır" dedi.

"TÜM GRUPLAR TOPLANIP BU OLAYLARI ARAŞTIRMALI"

1999 depremi ve 2023 depremine atıfta bulunan Başarır, "Çocuklarımızın kaybolduğunu hepimiz biliyoruz. TÜİK, 2008-2016 yılları arasında kaybolan çocukların bilgilerini bizlerle paylaşıyordu. 104 bin çocuk kaybolmuştu. Bunların büyük bir çoğunluğu bulundu. Ama kaç çocuğumuz kayboldu ve bulunamadı. Bu rakamları İçişleri Bakanlığı, TÜİK, iktidar kamuoyuyla paylaşsın ve kaybolan çocuklar için burada bir komisyon kurulsun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde araştıralım. Çünkü belgelerde avukatları, pilotları maalesef ki Türkiye'den de gelen çocuklar olduğunu belirtmiş. Biz bunu araştırmalıyız, insanlık adına araştırmalıyız. Dünya, çocuklar bu kadar kötülüğü hak etmiyor. O yüzden siyaset gütmeksizin, birbirini suçlamaksızın bu Meclis'teki tüm gruplar toplanıp bu olayları araştırmalı, kayıp çocuklarımızla ilgili bir rapor hazırlamalı ve dünyaya gerekli mesajı bu alçaklara, bu sapkınlara -kim olursa olsun, dünyanın en güçlü ülkesini yönetebilir hiç fark etmez- gerekli mesajları vermeli" diye konuştu.

"MECLİS GERÇEKLERİ KONUŞMAK ZORUNDADIR"

Ülkede beslenme ve barınma krizinin derinleştiğine dikkati çeken Başarır, elindeki pideyi işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kasım Aralık ayında 0,87 ve 0,89 olarak açıklanan enflasyon dün Ocak ayında birden 4.84'e çıktı. Ne değişti arkadaşlar? Bir ayda ne değişti bu ülkede? Yaklaşık olarak 6 katına çıktı. Kasım ve Aralık'ta sipariş olarak verdiğiniz TÜİK'e enflasyon oranları emeklinin, memurun, işçinin cebindeki parayı aldı. Ona göre zamlar belirlendi. Peki, Ocak ayında gerçeğe döndük. Olmaz… Ramazan ayına geliyoruz; milyonlarca insanımız oruç tutacak, iftar açacak, sahura kalkacak. Bu pide 25 lira. 4 kişilik emekli bir aile iftarda ve sahurda 3 tane bu pideyi tüketmek zorunda. 75 lira, yani Ramazan boyunca 2 bin 250 lira bu pideye para verecek. Ne yapacak Bakan? Simitte yaptığı gibi herhalde bunları 3'e değil bu sefer 4'e bölecek. Belki emekli ancak alabilir. Verdikleri bin lira ek zam Ramazan ayındaki emeklinin pide masrafını karşılamıyor. Biz bu gerçekleri konuştuğumuz zaman 'Gabar'da petrol bulduk, Karadeniz'de gaz bulduk...' Güzel, güzel ama emeklinin, işçinin beslenme ve barınma sorunlarını çözebiliyor mu? Kasım, Aralık'taki düşük enflasyon maaşları düşürdü. Peki, neyi arttırdı arkadaşlar? Bu ayki enflasyondan dolayı konut artışı yüzde 33,98 oldu. Muğla'da 33 bin lira, İstanbul'da 32 bin lira, Ankara-İzmir'de 28 bin lira, Tunceli'de 25 bin lira, Antalya'da 24 bin lira kira ortalamaları. Ya soruyorum Sayın Bakan Mehmet Şimşek, sen ne iş yapıyorsun? Eğer bir devlet, bir iktidar halkının barınma ve beslenme sorunlarını çözemiyorsa o iktidarın miladı dolmuştur. İşte ortada; emekli bir aylık maaşıyla illeri saydım bir aylık kirasını ödeyemiyor, asgari ücreti de öderse cebinde 3 bin lira kalıyor.

"SENİN YARATTIĞIN BİR AVUÇ ZENGİN KAYAK YAPIYOR"

Bundan utanmayan Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili bu ay açıklarken olumsuz 'hava koşulları...' Şükürler olsun bugün Ankara'da hava iyi, herhalde enflasyon bugün düştü… Dalga mı geçiyorsun sen insanlarla? İsviçre'de eksi 10 derece, enflasyon yüzde 1 bile değil. Oranın bakanı 'havalar soğuk, enflasyon yükseliyor demiyor' Mehmet Şimşek. Ama senin yarattığın bir avuç zengin o İsviçre'de kayak yapıyor şu anda. Asıl sokakta, inşaatta, depoda çalışan, pazarda sebze meyve toplayan emekli soğukta tir tir titriyor. Ama utanmadan, sıkılmadan 'havalar soğuk...' Adam teflon tava gibi, hiçbir şey yapışmıyor. Sen geldin bu ülkeye, enflasyon oranı aşağı yukarı buydu, bugün de bu. Havaları mı bahane ediyorsun? Olacak iş değil, olacak iş değil… Bu Meclis gerçekleri konuşmak zorundadır, halkın sorunlarını konuşmak zorundadır. Ben Meclise pideyle de gelirim, simitle de gelirim, tavukla da gelirim. Bunlar Türkiye'nin gerçeği. Gabar'da petrol bul, buldun dediğinde 10 lira olan benzin 60 lira olsun. Karadeniz'de doğalgaz bul, o gün 100 lira gelen fatura bugün 2500 lira olsun. Pide 25 lira olsun, verdiğin zamla insanlar günde 2 tane pide alamasın; sonra ne güzel Türkiye."