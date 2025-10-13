CHP'li Arslan'dan itfaiyecilerin özlük haklarını güçlendirecek kanun teklifi

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, itfaiyecilerin özlük haklarını ve sosyal güvencelerini güçlendirmek amacıyla hazırladığı "Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni Meclis Başkanlığı’na sundu.

Teklife ilişkin açıklama yapan Arslan, itfaiyecilerin can kurtarmak için kendi canlarını riske attığını belirterek, "Buna rağmen hala ayrı bir hizmet sınıfına sahip değiller. Bu durum hem mesleğin saygınlığını hem de çalışma barışını zedelemektedir. Biz bu teklifle itfaiyecilerin emeğinin, alın terinin ve yürekliliğinin hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden itfaiyecileri anımsatan Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Seyitgazi’de meydana gelen yangında hayatını kaybeden kahramanlarımız, bu mesleğin ne kadar tehlikeli ve onurlu olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu ülkenin ateşle, dumanla, ölümle savaşan bu insanları artık görmezden gelinemez. Onlar sadece mesleklerini değil, yaşamlarını ortaya koyuyorlar. Bu teklif, hem onların hatırasına bir vefa hem de görevdeki tüm itfaiyecilere bir umut olacaktır. Yangınlarla mücadelede yaşanan eksiklikleri sorduğumuzda bile cevap alamıyoruz. Ama artık sadece beklemekle yetinmeyeceğiz. Bu kanun teklifiyle hem itfaiyecilerimizin yıllardır dile getirdiği taleplerin karşılanmasını hem de onların insanca koşullarda yaşamalarını istiyoruz."