CHP'li Avşar'dan Dilovası'nda meydana gelen patlama nedeniyle Bakan Işıkhan'a istifa çağrısı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangın ve patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kartalkaya faciasının üzerinden daha bir yıl geçmeden, maalesef bugün Dilovası'ndaki yangında canlarımızı, çocuklarımızı kaybettiğimiz acı bir haber aldık. Sebep yine aynı: açgözlülük, denetimsizlik ve beceriksizlik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, CİMER’e yapılan şikayetten haberiniz var mı, yok mu? Varsa, hangi liyakatsız bölge müdürünüz bu denetimleri orada yapmadı?

Üstelik yan binasında İŞKUR olmasına rağmen, burnunuzun ucundaki bu ihmali nasıl görmediniz? Kartalkaya faciasının bilirkişi raporunda da birinci derece sorumlu olarak gösterilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Sayın Bakan, derhal istifa edin. Dilovası Belediye Başkanı’na söyleyecek bir söz bile yok; biraz onurunuz varsa derhal istifa edin. Artık ihmallerin, denetimsizliğin ve iş bilmezliğin faturasını milletimizin canı ile ödemesine müsaade etmeyeceğiz. Faturayı siz ödeyeceksiniz; siz."