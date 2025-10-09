CHP’li Bakan’dan IŞİD uyarısı: ‘IŞİD tehdidi sınır ötesinde değil, ülkemizin içinde’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve “Gölge İçişleri Bakanı” Murat Bakan, Ankara’da servis şoförlüğü yapan Binali Aslan’ı aracını gasp edip öldürdükten sonra Mersin’de ormanlık alana gömen ve ardından Suriye’ye kaçan IŞİD bağlantılı 14 kişilik aile hakkında açıklama yaptı. CHP’li Bakan, olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesinde “IŞİD bağlantılı 14 kişilik bir ailenin, bir vatandaşı öldürüp cesediyle 480 kilometre yol alıp, cesedi ormanlık alana gömüp Suriye’ye kaçabilmesini nasıl açıklıyorsunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan, Türkiye’de yıllardır “IŞİD tehdidi bitti” algısının yaratıldığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek “Hem yurtiçinde radikal Selefi gruplar hem de sığınmacı topluluklar içindeki IŞİD sempatizanları sessiz biçimde örgütlenmeye devam ediyor. Devletin bu konuda veri de strateji de sistemi de yok” dedi.

Olayın “ideolojik bir güvenlik zafiyeti” olduğunu ifade eden Bakan, “Doğuştan Türk vatandaşı bir ailenin yıllarca radikal bir örgütle bağlantılı şekilde yaşaması, hiçbir kurumun radarına girmemesi; ardından bir cinayet işleyip sınırı elini kolunu sallayarak geçmesi, devletin stratejik körlüğüdür. Aslan cinayeti bize gösterdi ki IŞİD’in ideolojisi sessiz, örgütlenmesi gizli ama tehdidi büyüktür” dedi.