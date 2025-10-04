CHP’li Bakırlıoğlu’ndan Erdoğan’a yasa dışı bahis tepkisi: ‘Sorun özelleştirmeyle başladı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada sanal kumar ve yasa dışı bahis sorununa yönelik kapsamlı bir eylem planını hayata geçireceklerini belirtti. Yıllardır yasa dışı bahis sorunu yaşandığını söyleyen CHP’li Vehbi Bakırlıoğlu “Oysa bu tabloyu yaratan bizzat iktidarın kendisi.

İktidar önce Milli Piyango’yu özelleştirip yandaşlara devretti, sonra da slotmakinelerini andıran kazı kazan oyunlarını internet üzerinden yasal kılıfa soktu. Bugün yasa dışı bahis sitelerine yönelen milyonlarca vatandaşın bağımlılığının ilk adımı, özelleştirilen Milli Piyango’nun sitesiyle atıldı” ifadelerini kullandı.

MİLLİ PİYANGO NE OLACAK?

Artık yasa dışı bahis reklamlarının pek çok internet sitesinde yer aldığına dikkat çeken Bakırlıoğlu “Erdoğan ‘siyaset üstü bir konu, destek bekliyoruz’ diyor. Burada mesele kumar illeti ve bu illetin topluma, ailelere verdiği hasar mı? Yoksa kumarın yasal olmayan sitelerde oynanması mı? Yani özelleştirilen Milli Piyango’nun sitesinde oynanan kumardan rahatsızlık duyulmuyor mu? İktidar Milli Piyango üzerinden kumar oynanması hususunda ne düşünüyor?” sorularını yöneltti.