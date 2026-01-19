CHP'li Emre'den Erdoğan'a 'temiz dil' yanıtı: 'İnsan kulaklarına inanamıyor'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı.

Emre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel'e yaptığı 'temiz dil' çağrısına ''İnsan kulaklarına inanamıyor. Sürtük diyen, çürük diyen, iftira atan, kendi hakkını arayan öğrencilere terörist diyen sayın Erdoğan'ın Genel Başkanımızı temiz bir dile davet etmesi kadar da ironik bir durum yok açıkçası'' yanıtını verdi.

CHP'li Emre Hrant Dink'in katledilişinin 19'uncu yılında ''O tetiği çektiren odaklar, arkasındaki güçler hala aydınlanmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletin tecelli ettiği, bu topraklarda güvercinlerin tedirgin olmadığı, kardeşliğin ve barışın hakim olduğu bir Türkiye için mücadele edeceğiz. Hrant Dink'i saygı ve özlemle anıyoruz'' dedi.

''KARNE HEDİYELERİNİN YOKSULLUK OLMADIĞI BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ''

Emre, açıklamasında öğrencilerin karne gününe değinerek şunları söyledi:

''Değerli arkadaşlar biliyorsunuz milyonlarca evladımız karne aldı ve 15 tatil içerisindeler. Çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Tabi ne yazık ki bu karne günü de tıpkı bayramlarımız gibi buruk geçiyor. Eskiden karne günü demek bisiklet hayali kurmak, sineyamay gitmek, ailece yemek yemek karne günü zihinlerde böyle bir gündü. Bir babanın çocuklarına karşı mahcup olduğu, annenin beslenme çantasına gıda koyamadığı sefalet düzeni içerisinde çocuklarımız gençlerimiz hayallerinde uzak bir şekilde yaşıyor. Kırtasiye masrafı yüzünden boynu bükük kalan çocuklarımızın vebalini kimse taşıyamaz.

CHP olarak diyoruz ki hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, eğitimin ayrıcalıklı bir hak değil herkes için hak olduğu, çocuklarımızın karnelerinin hediyesinin yoksulluk olmadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.''