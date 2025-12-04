CHP’li Emre, Dilovası yangınında 7 işçinin ölümüne ilişkin soru önergesi verdi: 'Bu bir kaza değil, açık bir ihmal zinciridir'

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 3'ü çocuk işçi olmak üzere 7 çalışanın hayatını kaybettiği Dilovası’ndaki Ravive Kozmetik patlamasına ilişkin denetim süreçlerini, kayıt dışı istihdamı ve çocuk işçiliği iddialarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis gündemine taşıdı.

Emre, konuya ilişkin verdiği önergede, olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarında, işyerinin kaçak ve ruhsatsız bir binada faaliyet gösterdiği, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı, çalışanların çoğunluğunun sigortasız olduğu, işverenin asli kusurlu, belediyenin ise tali kusurlu olduğu tespitinin yer aldığını hatırlattı.

13 ÇALIŞANDAN 12’Sİ SİGORTASIZ

Basına yansıyan bilgilere göre, söz konusu işyerinin kaçak olduğu ve sigortasız işçi çalıştırdığı yönündeki şikayetlerin, olaydan yaklaşık bir yıl önce CİMER üzerinden Bakanlığa ve SGK’ya iletilmiş olmasına rağmen işyerinin kapatılmadığını belirten Emre, şunları kaydetti:

"SGK incelemesinde ise 13 çalışandan 12’sinin olay öncesinde sigortalı olmadığı, buna karşın bu kişilerin sigorta girişlerinin patlama günü olan 8 Kasım tarihi itibarıyla yapılmış göründüğü belirtilmektedir. Bu ağır iş kazasının, çocuk işçiliği, kayıt dışı istihdam ve iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin etkinliği bakımından tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla aşağıdaki soruların yanıtlanması istenmektedir.

Ravive Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait işyerinin kaçak olduğu ve sigortasız, çocuk işçi çalıştırıldığı yönündeki şikâyetlerin olaydan yaklaşık bir yıl önce CİMER aracılığıyla Bakanlığınıza ve Sosyal Güvenlik Kurumuna iletildiği iddiası doğru mudur; doğru ise bu başvurular hangi tarihlerde Bakanlığınıza ve SGK’ya ulaşmış ve bu başvurular üzerine işyerinde ne tür işlem ve/veya denetimler yapılmıştır?

Bilirkişi raporunda işyerinin kaçak ve ruhsatsız bir yapıda faaliyet gösterdiği, 13 çalışandan 12’sinin sigortasız olduğu, patlamada üçü çocuk olmak üzere yedi işçinin hayatını kaybettiği ve yanıcı–patlayıcı kimyasallar kullanılan yüksek riskli bir üretim yapıldığı açıkça tespit edilmişken; bu işyerinin patlama tarihine kadar Bakanlığınız ve SGK tarafından herhangi bir etkin iş sağlığı ve güvenliği denetimine veya kayıt dışı istihdam incelemesine tabi tutulmamasına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve Dilovası İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün olayın meydana gelişine etki edecek nitelikte kusur veya ihmalinin bulunmadığı yönündeki bilirkişi değerlendirmesini nasıl açıklamaktasınız; Bakanlığınız bu değerlendirmeye katılmakta mıdır?

SGK müfettişlerince, Ravive Kozmetik işyerinde fiilen çalıştığı anlaşılan ve daha önce sigortalı bildirimi yapılmamış 12 işçinin sigorta başlangıçlarının patlamanın yaşandığı 8 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sisteme işlendiği belirtilmektedir. Bu uygulamanın dayandığı mevzuat hükümleri nelerdir, bu işçilerin fiilen çalıştıkları önceki dönemler için geriye dönük hizmet sürelerinin ve prim borçlarının tespiti amacıyla hangi işlemler yürütülmektedir?

"SGK PERSONELİ HAKKINDA HERHANGİ BİR İDARİ İNCELEME VEYA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ MIDIR"

Söz konusu işyerinde tespit edilen kayıt dışı istihdam, çocuk işçilik ve iş sağlığı ve güvenliği ihlalleri ortaya çıkan bulgularla bağlantılı olarak, Bakanlığınız ve SGK personeli hakkında herhangi bir idari inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?

SGK istatistiklerinin yalnızca kayıtlı işçileri kapsadığı; buna karşın ülkemizde kayıt dışı istihdam oranının hâlen yüksek olduğu, çok sayıda çocuk işçinin ve göçmen/mülteci işçinin fiilen çalıştığı, iş kazalarında yaşamını yitirenlerin bir kısmının kayıtsız, göçmen/mülteci ya da bilinmiyor sınıfında yer aldığı, özellikle Suriye’deki savaş sonrası ülkemize gelen mültecilerle bu tablonun ağırlaştığı ifade edilmektedir. Bu çerçevede; Son on yıl içinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçiler içinde kayıt dışı çalışanların, çocuk işçilerin ve göçmen/mülteci işçilerin sayısı ve toplam içindeki oranı yıllara göre nedir? Kayıt dışı çalışan yabancı uyruklu işçiler ile çocuk işçilerin iş kazası istatistiklerine eksiksiz ve şeffaf şekilde yansıtılmasını sağlamak için Bakanlığınız ve SGK bünyesinde hangi veri izleme, denetim ve yaptırım mekanizmaları uygulanmaktadır? Dilovası’ndaki patlama sonrasında bu mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik somut hangi adımlar atılmıştır?"

Emre, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Bu bir kaza değil, açık bir ihmal zinciridir. Bakan Vedat Işıkhan’a sordum; İhbarlar neden işleme alınmadı? Kaçak tesis neden kapatılmadı? Sigorta girişleri neden patlama günü yapıldı? Bu ülkenin emekçileri yalnız değildir. Facianın tüm sorumluları ortaya çıkana kadar takipçisi olacağım” ifadelerine yer verdi.