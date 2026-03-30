CHP’li gençlerden, ilçe müdürlüğünün tarihi okula taşınmasına tepki: 'Eğitim, idari konforun gerisinde bırakılamaz'

Ankara’daki 99 yıllık Mimar Kemal Ortaokulu’na, ilçe milli eğitim müdürlüğünün taşınacak olması; öğrenciler, veliler, eğitim emekçileri ve muhalefetin tepkisine neden oldu. Çocuklar ‘okulumuza dokunmayın’ derken velilerden ‘çocukların sesini duyun’ çağrısı yapıldı. Eğitimciler ise ‘cumhuriyetin mirasına çökmelerine, tarihi hafızayı yok etmelerine izin vermeyeceğiz’ tepkisinde bulundu.

Bugün ise CHP Çankaya İlçe Gençlik Kolları, Ankara’nın kalbinde yer alan, birçok siyasetçi ve sanatçının mezun olduğu ortaokulun önüne giderek basın açıklamasında bulundu. Açıklamayı, CHP Çankaya Gençlik Kolları İlçe Başkan Yardımcısı İrem Yorulmaz okudu.

'ÇÜRÜYEN BİNA DEĞİL İÇME SUYU SAĞLAYAMAYAN ANLAYIŞ'

Okulların, kamu hizmetinin en temel unsuru olduğunu ve kapatılamayacağını belirten Yorulmaz, "Bir okulun kapatılması eğitime erişimin daraltılması demektir. Bu okul, bu hale gelene kadar onu çocuklara uygun hale getirmekle sorumlu olanlar bugüne kadar ne yaptı?" dedi.

Bugün Türkiye'de sorunun eğitim sisteminin kendisinde olduğuna dikkat çeken Yorulmaz, "Çürüyen, köklü eğitim binaları değil temiz içme suyuna erişim sağlayamayan bir anlayıştır. Okullarda temizlik, güvenlik ve beslenme sorunlarını çözmeyenler, 'fiziki şartlar uygun değil' bahanesine sığınamaz. Bu, kentin tarihine ve hafızasına yöneltilen bir müdahaledir. Eğitim, idari konforun ve rantın gerisinde bırakılamaz. Bizler; Atatürk'ün emaneti olan cumhuriyetin eğitim mirasına sahip çıkmasına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BAŞARISIZLIĞI OKUL KAPATARAK MI GİZLEYECEKSİNİZ?

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Türkmen ise Milli Eğitim Bakanlığı'na, "Eğitimdeki başarısızlıkları okulları kapatarak mı gizleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.