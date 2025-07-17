CHP’li İlhan hükümete seslendi: ‘Zenginlerin borcunu siliyorsanız, çiftçinin de faizini silin!"

İlhan, 2025 yılının ilk 6 ayında bütçeden yalnızca faiz ödemeleri için 1 trilyon 111 milyar lira ayrıldığını hatırlatarak, "Eğer bu kadar büyük bir meblağ faize ödenebiliyorsa, çiftçimizin 1 trilyon lira olan borcu da pekala faizsiz olarak yapılandırılabilir" dedi.

Konuşmasında hükümetin büyük sermaye gruplarına yaklaşımını da eleştiren İlhan, "Zenginlerin vergi borcunu tereddütsüz silebilen Hükümet, çiftçimizin borçlarının faizini de kolaylıkla silebilir" ifadelerini kullandı.