CHP’li isimlerden Tandoğan’a ‘Vesayet değil, siyaset. Darbeye ve kayyıma hayır’ ’ çağrısı

CHP, Ankara Tandoğan Meydanı’nda “Vesayet değil, siyaset. Darbeye ve kayyıma hayır” şiarıyla saat 17.00'da miting düzenleyecek. CHP ve CHP’li isimlerle birlikte tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mitinge katılım çağrısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden bir mesaj gönderdi. İmamoğlu, “Bu millet zalime boyun eğmez. Darbelere, tehditlere, kumpaslara, fitnelere, fesatlara pabuç bırakmaz. Milletçe 14 Eylül 17.00’de Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda buluşuyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Demokrasiye ve özgürlüklere gönül veren yüz binlerle ‘Vesayet değil, siyaset’, ‘Darbeye ve kayyıma hayır’ demek için Ankara Tandoğan’da bir araya geliyoruz!