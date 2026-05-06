CHP’li Karatepe, AKP’nin kalelerinden biri olan Pursaklar’da seçmenin nabzını tuttu: Esnaf siftah yapamıyor

CHP, önceki gün Türkiye genelinde sokağa inerek yurttaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların sorununlarını dinleyen, çözüm önerilerini sunan kurmaylar, sahadan önemli bilgiler edindi. Yurttaşların en önemli sorunu, yine ekonomi oldu. AKP iktidarının ‘çözeceğiz’ söylemlerine karşın giderek derinleşmeye devam eden ekonomik kriz, yurttaşların cebini yakmaya devam ediyor.

‘AKP’NİN TABANI EKONOMİDEN ŞİKAYETÇİ’

CHP Cumhurbaşkanlğı Aday Ofisi (CAO) Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, Ankara’da AKP’nin kalelerinden biri olan Pursaklar’daydı. Esnafı gezen, dertlerini dinleyen Karatepe, ekonomideki acı tablonun sokaklara yansımasını Cumhuriyet’e anlattı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin yüzde 22 oy alabildiği Pursaklar bölgesini özellikle seçtiğini aktaran Karatepe, “AKP seçmeninin ağırlıklı olduğu bir yerde halkın beklentisini görmek istedim. Sonuç da beni hiç şaşırtmadı. AKP’nin seçmen tabanında da ekonomi kaynaklı şikayetlerin olduğu çok net görülüyor” dedi.

ESNAF MÜŞTERİ GELSİN DİYE DUA EDİYOR

Bölgeye yönelik izlenimlerini paylaşan Karatepe, “Ekonominin çarklarının ciddi şekilde yavaşladığını net olarak gördüm. Saat 15.30 civarında dükkanları gezmeye başladık. Uğradığım esnafın büyük çoğunluğu henüz siftah yapamamıştı. Oldukça büyük bir mağazanın sahibiyle konuştum. Benim gittiğim ana kadar tek bir ürün dahi satmadığını, cirosunun ‘sıfır’ olduğunu söyledi.

‘Benim geçen ay cirom, 90 bin liraydı’ diyor. 60 bin lira kira ödediğini söylüyor. Kazandığı paranın kiraya dahi yetmediğini anlatıyor. Uzun süredir esnaflık yapan yurttaş, uzun zamandır böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtiyor. Bir de telefon malzemeleri satan bir dükkana girdik. ‘Şu ana kadar gelen giden kimse olmadı. Dua ediyoruz birileri gelsin diye’ diyor” değerlendirmesini yaptı.

‘OY TERCİHLERİ DEĞİŞECEKTİR’

AKP’nin yüksek oranda oy aldığı bölgede yurttaşların parti yönelimlerine ilişkin de konuşan Karatepe, “Kesinlikle oy tercihlerinde bir değişim olacaktır. Bunu açık bir şekilde ifade ediyorlar. Geçen seçim AKP’ye oy verdiklerini söyleyen yurttaşlar, mevcut durumdan duydukları rahatsızlıkları yüksek sesle dile getiriyorlar. ‘Bu iş böyle gitmez, perişanlık diz boyu’ dediklerini birçok yerde duydum. Ciddi şekilde oy kayması söz konusu olabilir” dedi.

'VATANDAŞTA PARA YOK'

Yurttaşların sorunlarına çözüm önerileriyle gittiklerini anlatan Karatepe, “Yurttaşlarla konuşurken işin teknik kısmından değil, refah seviyelerine doğrudan etki edecek noktalardan bahsettik. Pazar yerinde konuştuğum bir teyze vardı. Eşi emekliymiş, kendisi çalışmıyormuş. Eşinin emekli maaşı varmış yalnızca o da 20 bin lira. Onunla geçinmeye çalışıyorlar. Pazar sepetini gösterdi. 3-5 ürün almış. Onlara, emekli aylıklarını hızlı bir şekilde artıracağımızı söyledik. Bu maaşla hayatta kalmalarının mümkün olmadığını gördüğümüzü aktardık. Esnafla konuşurken onlar, ‘Vatandaşta harcayacak para olmadığı için iş yapamıyoruz’ diyor.

Ücretleri artırmak istediğimizden bahsettik. Harcanabilir gelirleri artırmak vergi dilimleriyle oynayarak vatandaşların omuzlarındaki yükü azaltmayı planladığımızı söyledik. Memnuniyetle karşılandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.