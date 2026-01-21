CHP’li Kır’dan Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne barınak tepkisi: ‘Hayvanlar betonda bırakılıyor’

CHP Ordu Gençlik Kolları İl Başkanı Baran Said Kır, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak hayvan barınağında ortaya çıkan görüntülere sert tepki gösterdi. Kır, belediyenin kamuoyuna yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savunarak yaşananların basit bir aksaklık ya da talihsizlik olarak geçiştirilemeyeceğini ifade etti.

Barınağı yerinde incelediklerini belirten Kır, hayvanların yatması için gerekli paletlerin yerinde olmadığını, hayvanların ıslak ve soğuk beton zemin üzerinde bırakıldığını söyledi. Bunun bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayan Kır, bazı paletlerin altında yavru hayvanların cansız bedenlerinin bulunduğunu iddia etti.

Açıklamasında, barınakta bulunması gereken yasaklı ırklara rastlanmadığını da dile getiren Kır, bu hayvanların akıbetine ilişkin kamuoyuna net bir açıklama yapılması gerektiğini belirtti.