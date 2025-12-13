CHP'li Kış'tan Akkuyu eleştirisi: 'Risk bizde, kontrol başkasında'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, iktidarın enerji politikalarını sert ifadelerle eleştirdi. Kış, enerji meselesinin yalnızca teknik bir başlık olmadığını vurgulayarak, “Enerji; kalkınmadır, güvenliktir, bağımsızlıktır. Ancak iktidar yıllardır günü kurtaran, palyatif politikalarla bu alanı yönetiyor” dedi.

“TENMAK, ENERJİ KADERİNİN MERKEZİNDE AMA YÖNETİM ANLAYIŞI SORUNLU”

Konuşmasında Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun konumuna dikkat çeken Kış, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun sıradan bir kurum olmadığını belirterek, “TENMAK, bu ülkenin enerji kaderinin şekillendirildiği ana merkezdir” ifadelerini kullandı.

2020 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun kapatıldığını hatırlatan Kış, “Dağınıklığı bitiriyoruz, bilimi hızlandırıyoruz dediniz. Geldiğimiz noktada enerji politikalarının hâlâ ayakları yere basmıyor. Vatandaşın faturasını hafifletecek, üretimi ucuzlatacak, arz güvenliğini güçlendirecek kalıcı bir sonuç yok” diye konuştu.

“ELEKTRİK FATURALARI BAŞARISIZLIĞIN BELGESİDİR”

Elektrik faturalarındaki artışlara da dikkat çeken Kış, yaşanan krizin yalnızca enerji maliyetlerinden değil, dağıtım bedellerine yapılan zamların sonucu olduğunu söyledi.

“Ucuz elektrik sağlamak yerine dağıtım şirketlerinin kasasını doldurmayı tercih ediyorsunuz” diyen Kış, milyonlarca yurttaşın faturalarını ödeyemez hâle geldiğini vurguladı.

1 Ocak 2026 itibarıyla yıllık 4 bin kilovatsaatin üzerindeki tüketimin destek dışı bırakılacağını hatırlatan Kış, “Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için yıllık tüketim zaten bu sınıra dayanmıştır. Siz enerji dönüşümünü teşvik etmiyor, enerji yoksulluğunu büyütüyorsunuz” dedi.

“NÜKLEER ENERJİ PİYASAYA DEĞİL, KAMUYA DAYANMALI”

Nükleer enerji başlığında CHP’nin tutumunun açık ve net olduğunu vurgulayan Kış, partinin yeni programına işaret ederek, “Biz enerjiyi piyasanın değil, kamunun sorumluluğu olarak görüyoruz” dedi.

CHP’nin enerji vizyonunu özetleyen Kış, arz güvenliğinin; yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı üretimin artırılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve verimliliğin esas alınmasıyla sağlanacağını belirtti. Enerji alanındaki tüm anlaşmaların, ihalelerin ve yatırım kararlarının Meclis denetimine açılması gerektiğini ifade etti.

“AKKUYU’DA TABLO AÇIK: RİSK BİZDE, KONTROL BAŞKASINDA”

Mersin Milletvekili olarak özellikle Akkuyu Nükleer Santrali’ne dikkat çeken Kış, Mersin’in güneş enerjisi açısından Türkiye’nin en avantajlı bölgelerinden biri olmasına rağmen bu potansiyelin değerlendirilmediğini söyledi.

“Ama tüm itirazlara rağmen Akkuyu benim şehrimde inşa ediliyor” diyen Kış, santralin yakıtının, teknolojisinin, atık yönetiminin ve kâr modelinin Rusya’ya ait olduğunu vurguladı. Rosatom’un santral üzerindeki payının yüzde 99,2 olduğunu hatırlatan Kış, “Bu tablo, Türkiye’nin kendi toprakları üzerinde açık bir egemenlik kaybıdır. Bize kalan risk, bedel ve bağımlılıktır” ifadelerini kullandı.

“BU BÜTÇE BİLİMSEL YATIRIM DEĞİL, İTAAT MİMARİSİDİR”

Konuşmasının sonunda yaşanan maden ve çevre felaketlerini hatırlatan Kış, sorumluluk almayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

“Bu bütçe enerji yatırımı değildir. Bu bütçe egemenlik devridir” diyen Kış, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bilimsel yatırım değil, itaat mimarisidir. Devlet aklı değil, tek imza rejimidir. Siz enerjiyi teslim ettiniz ama biz geleceğimizi teslim etmeyeceğiz. Enerjiyi bağımlılığa değil bağımsızlığa, bilimi talimata değil gerçeğe, devleti kişiye değil kuruma dayandıracağız.”