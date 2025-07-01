CHP'li Mahmut Tanal'dan Pikachu paylaşımı: 'Seni bekliyorum'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Saraçhane’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak düzenlenen mitinglerde gündem olan “Pikachu” için sosyal medyadan mesaj yayınladı.

TANAL’DAN DESTEK MESAJI

Saraçhane’de bu akşam düzenlenecek mitinge yola çıkan Pikachu’nun videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Tanal, “Sen gel, önüne çıkan barikatları ben kaldıracağım. Saraçhane’de seni bekliyorum” notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, altına “Büyük adamsın vekilim”, “Abi çok tatlısın”, “Ben de geleyim mi vekilim?” gibi destek yorumları yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla vatandaşlar Saraçhane önünde toplanarak protesto düzenlemişti. Eylemler sırasında kameralara yansıyan ve üzerindeki Pikachu kostümüyle dikkat çeken vatandaş, sosyal medyada “Pikachu” olarak anılarak eylemin sembollerinden biri haline gelmişti.