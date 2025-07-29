CHP’li meclis üyelerinden AKP'li Menemen Belediyesi hakkında suç duyurusu

CHP'li Menemen Belediye Meclis Üyeleri, AKP'li Aydın Pehlivan'ın yönetimindeki Menemen Belediyesi’nde görevi kötüye kullanma, kamu kurumlarını zarara uğratma, resmi belgede sahtecilik, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atma ve imar kirliliğine neden olma gibi suçlamalarla Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

20 sayfalık dilekçede, Türk Ceza Kanunu’nun görevi kötüye kullanma, kamu kurumlarını zarara uğratma, resmi belgede sahtecilik, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atma, imar kirliliğine neden olma ve maddelerinin yanı sıra 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırılıklar iddiaları yer aldı.

Dilekçede, Menemen Belediyesi tarafından resmi 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarına aykırı şekilde inşaat ruhsatları düzenlendiği, ruhsatlara esas teşkil eden imar durumu belgelerinin yetkisiz biçimde ve gerçeğe aykırı olarak hazırlandığı, belediyede görevli mühendis ve mimarların yetki alanında olan kritik evrakların, lise mezunu bir personel tarafından imzalanarak onaylandığı, yapılara ilişkin tüm projelerin (mimari, statik, elektrik, mekanik, jeolojik, jeofizik, harita, akustik, asansör) aynı yetkisiz personel eliyle onaylandığı, 30-40 bağımsız birimden oluşan bazı projelere yapı denetim zorunluluğu bulunmasına rağmen yapı denetimsiz ruhsat verildiği, Büyükova Koruma Havzası&nda kalan tarım arazilerine Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün onayı alınmaksızın depo yapımına izin verildiği iddia edildi.

Ayrıca suç duyurusunda, 25 Mayıs tarihinde Menemen’de bahçe giriş kapısının çökmesi sonucu doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın hayatını kaybettiği düğün salonuna kazadan yalnızca iki gün önce inşaat ruhsatı verildiği ve ruhsatlandırma işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ifade edildi.