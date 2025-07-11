CHP'li Özçağdaş'tan 719 birincinin çıktığı LGS için soru önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 15 Haziran 2025’te gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Özçağdaş, sınav sırasında bazı oturum kitapçıklarının sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşıldığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Özçağdaş, önergesinde, Bursa’da bir WhatsApp grubunda sınavın ilk oturum kitapçığının sınav devam ederken PDF formatında paylaşıldığını, benzer şekilde ikinci oturum kitapçığının da İstanbul’da bir okul grubunda saat 11.58’de dolaşıma sokulduğunu belirtti. Ayrıca bazı salonlarda yanlış kitapçıkların dağıtıldığını ifade eden Özçağdaş, sınav güvenliğinin sağlanamadığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

"LGS TARİHİNİN EN YÜKSEK BİRİNCİLİK SAYISI"

Özçağdaş, 2024 LGS’de 352 öğrencinin birinci olduğunu hatırlatarak, bu yıl bu sayının iki katından fazla artarak 719’a yükseldiğini belirtti. Bu bağlamda şu soruları yöneltti:

“2025 LGS’de birinci olan 719 öğrencinin il ve ilçe bazında dağılımı nedir? Bu öğrencilerin okullara göre dağılımı nasıldır? Sınav devam ederken kitapçıkları paylaşan kişiler kimlerdir? Bu kişiler hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Sadece öğretmenlerin sınav bitiminde erişebildiği kitapçıkların PDF dosyası olarak dolaşıma girmesi, sınav güvenliğinin ihlal edildiğinin göstergesi değil midir? Bakanlık bu konuda neden gerekli önlemleri almamaktadır?”