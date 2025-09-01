CHP'li Umut Akdoğan, kullandığı okul servisiyle gittiği benzinlikte akaryakıt fiyatlarına tepki gösterdi: 'Kamu düzeni herkesi sömürüyor!'

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM’de, yakında okulların açılacak olması dolayısıyla velilerin ve okul servislerinin artan maliyetler nedeniyle yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Servisçilerin ve velilerin maliyetlerden olumsuz etkilendiğini, maliyetlerin giderek arttığını vurgulayan Akdoğan, basın açıklamasının ardından şoför koltuğuna geçtiği okul servisi ile benzin istasyonuna gitti.

"VELİ SANKİ ÇOK MU İYİ DURUMDA?"

Minibüse akaryakıt alan Akdoğan, akaryakıt fiyatlarının yüksekliğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Bu araba bin liraya 18 litre mazot aldı. Bin lira verdiklerinde 2 sene önce yani bunlar son kez iş başına geldiğinde 25 litre fazla mazot alıyorlarmış. Bu 25 litre alamadıkları mazotun parasının hepsini ceplerinden verecek halleri yok. Ama bir kısmını da ceplerinden veriyorlar. Onu söyleyeyim. Ama bu veliye de yansıyor. Dolayısıyla basın toplantısının başından beri dikkat çektiğimiz gibi bu böyle olmaz.

Bu arkadaşların, servisçi esnafımızın, Ankaralı hemşehrilerimizin, Türkiye'nin her yerindeki servisçi dostlarımızın hiç değilse bugün bu bin lirayı verip 50 litre mazot alması gerekir. Alamazsa ne olur? Alamazsa o paralara bu çocukları taşıyamaz. Taşıyamazsa ne olur? Velinin cebinden fazla para çıkar. Veli sanki çok mu iyi durumda? Bu ülkenin doktoru, mühendisi, öğretmeni, avukatı, pazarcısı, inşaatta çalışan işçisi cebinde bollukla geziyor da servisçiden mi kısıyor?

Servisçi dünya para kazanıyor da veliyi mi sömürüyor? Hayır, bunların hiçbirisi yok. Ben size söyleyeyim; kamu düzeni herkesi sömürüyor. Kamu düzeni herkesi bir arada sömürüyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu durumda mazotundan, akaryakıtından vergisinden, sigortasından, kaskosundan, yedek parçasına kadar bu arkadaşlarımızı destekleyeceğiz ki bu arkadaşlarımız da veliyi desteklesin. Veli de çocuğunu rahat bir şekilde okuluna gönderebilsin.”