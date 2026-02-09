CHP'li Umut Akdoğan TRT stüdyoları önünden seslendi: 'Duruşmaları canlı yayınlayın, kim doğru söylüyormuş görelim'

CHP Ankara Milletvekili Akdoğan, CHP Antalya İl Başkanlığı'nın organizasyonuyla Muratpaşa'daki TRT Antalya stüdyoları önünde açıklamada yaptı.

Ekrem İmamoğlu’na yönelik davaların canlı yayınlanması talebini yineleyen Akdoğan, şunları kaydetti:

“Ankara, İstanbul ve İzmir'in ardından dördüncü durak olarak Antalya'dayız. TRT'nin Trabzon, Samsun, Diyarbakır ve Mersin'de de büroları var. Dördüncü duraktan sonra diğer bürolara da giderek bu eylemimizi sürdüreceğiz. Burada format şu: Biz tabii TRT'ye çıkamadığımız için TRT bize yer vermediği için kendi stüdyomuzu kendimiz kuruyoruz. İl başkanımız kimse konuk alıyoruz ve il başkanımızla birlikte TRT stüdyolarından sizlere sesleniyoruz.

Biliyorsunuz ben birkaç ay önce bir tweet attım bir akşam saatinde. 'Pazartesi günü TRT'ye çıkacağım' dedim. Türkiye'de çok ses getirdi. Aslında anormal olan hiçbir şey yoktu. Bir milletvekili TRT'ye çıkıp derdini anlatabilirdi. Ancak içinde bulunduğumuz durumda öyle bir duruma geldi ki CHP milletvekilinin TRT'ye çıkması bir anomali olarak algılandığı için Türkiye'de herkes 'Nasıl olur da CHP milletvekili TRT'ye çıkar' dedi. Ve haber oldu.

"MİLLETVEKİLİ TRT'NİN BİR YAYININA ÇIKAMIYOR"

Şimdi bir ifade vardır biliyorsunuz; köpek insanı ısırırsa haber olmaz ama insan köpeği ısırırsa haber olur. Aslında benim TRT'ye çıkmam köpeğin insanı ısırmasıdır. Ama sanki bir insan bir köpeği ısırmışçasına haber oldu. Ve İstanbul'da da İzmir'de de bu dikkat çekme eylemimizi gerçekleştirdik. CHP'nin Antalya İl Başkanı, CHP'nin milletvekili içeriye stüdyoya girip TRT'nin bir yayınına çıkamıyor, TRT'nin önüne gelip bunun eylemini yapıyor.

"TRT, TÜRKİYE'DE HAYVANCILIĞI VERMİYOR"

TRT neleri veriyor, neleri vermiyor ve neleri vermeli? Kısaca söyleyeyim. Türkiye'de gıda enflasyonunun yüzde 36 olduğunu vermiyor. Türkiye'de tarımın perişanlığını vermiyor. Antalya'daki sera üreticisinin durumunu vermiyor. Turizmcinin durumunu vermiyor. Emeklinin halini vermiyor. TRT iki gün boyunca ana haber bültenlerinde bir aracın kaza yapıp Hong Kong'da restorana girmesini veriyor. Nesilleri tükenen kuşlar haberini tam dört gün üst üste veriyor ama Türkiye'de hayvancılığı vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu'yla ilgili tek bir haber vermiyor. TRT'nin internet sitesine girip arama bölümüne Özgür Özel yazdığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili uydurma haberler haricinde hiçbir şey gözükmüyor.

"AK PARTİLİLERLE BİRLİKTE MHP'LİLER DE 'HAYIR' OYU VERİYOR"

Biz bunu bir yandan protesto ederken bir yandan da TRT'ye bir kart açıyoruz. Nedir TRT'ye açtığımız kart? Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının 9 Mart'ta Silivri'de başlayacak olan duruşmalarının canlı yayınlanması. 'Madem Türkiye'de böyle büyük bir dava görülecek TRT bunu canlı yayınlasın da bütün Türkiye izlesin' diyoruz. Aliye Coşar vekilim, Cavit Arı vekilim, bizler hepimiz imza atıyoruz, bir kanun teklifi veriyoruz ve Ekrem İmamoğlu'yla yol arkadaşlarımızın duruşmalarının canlı yayınlanması konusunun önünün açılmasını diliyoruz. Bundan da kaçılıyor. Sayın Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili 'Gerekirse canlı yayınlansın' diyor. Biz 'Peki canlı yayınlansın o halde' diye kanun teklifi verdiğimizde AK Partililerle birlikte MHP'liler de 'hayır' oyu veriyor.

"TÜRKİYE'DE TOPLUMA NİFAK SAÇIYORLAR"

TRT 31 Ocak 1968'den bugüne bizim televizyonumuz. Vergilerini hepimiz veriyoruz ama şu anda iktidarın borazanı haline gelmiş durumda. TRT'nin başındaki kişinin sizin benim gibi televizyon izlemek haricinde televizyonculukla yakından uzaktan bir alakası da yok. TRT'nin AK Parti iktidara geldiği günden bugüne harcadığı bütçeyle bir Malatya en baştan yıkılıp yeniden yapılabilir. Böyle büyük bir bütçe... İstanbul gibi birinci dereceden deprem bölgesi olan bir yerde depremle mücadele konusunda TRT'ye harcadığımız para bize büyük bir merhem olabilir. Ama hem çok büyük paramızı alıyorlar hem de Türkiye'de topluma nifak saçıyorlar."

"TRT'DEN CANLI YAYINLANMASINI İSTİYORUZ"

Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak TRT'den razı değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak ödediğimiz vergilerin TRT'ye giden kısmına hakkımızı helal etmiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partilileri olarak Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının 9 Mart'ta başlayacak Silivri'deki duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanmasını istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz. Yüreğiniz yetiyorsa Ankara'da söyledim, İstanbul'da TRT önünde söyledim, İzmir'de söyledim, şimdi de ‘cennet vatan’ Antalya'nın TRT stüdyolarının önünde söylüyorum. Yayınlayın bu davaları kim delikanlıymış kim değilmiş, kim doğru söylüyormuş kim yalan söylüyormuş, hep birlikte görelim.

"KAÇTIKLARI YERE KADAR KOVALAYACAĞIZ"

Bugün Antalya'dayız. Diyarbakır TRT'ye de gideceğiz, Trabzon TRT'ye de gideceğiz, Samsun TRT'ye de gideceğiz, Mersin TRT'ye de gideceğiz. TRT'nin üst düzey yöneticilerini kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. Bunu herkes bilsin. 10 Kasım günü herkes bu memleketin kurucusu, kurucu babamız bugün Türkiye Cumhuriyeti topraklarında rahatça yaşamamızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız saatlerde ‘Alişan'la Gülümse’ diye program yayınlatan, herkes saygı duruşunda beklerken televizyonda halay çektiren TRT'yi kaçtığı yere kadar kovalamak hepimizin boynunun borcudur.

Ben il başkanımıza bu yayına konuk olduğu için teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda gerçek stüdyoda da yapılır. Ama eğer o gün varlığını sürdürebilirse, Sayın Nail Kamacı gibi Antalya milletvekillerimiz gibi benim gibi Genel Başkanımız gibi Cumhurbaşkanımız Özgür Özel gibi AK Partili kadrolar da bu TRT'ye çıkamazsa o zaman da gider zamanın TRT Genel Müdürüne hesabını sorarız. 'CHP'nin Antalya İl Başkanı çıkıyor da muhalefet partisinin Antalya il başkanı çıkmıyor, bu dikkatimizden kaçmıyor. Biz bu zulme maruz kalmıştık. Sen bunu yapamazsın' deriz. Biz namuslu insanlarız, biz ahlaklı insanlarız, biz vicdanlı insanlarız.”