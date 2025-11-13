CHP'li vekil korkutan tabloyu Meclis'e taşıdı: Tokat’ta bağımlılık oranı yüzde 28’e yaklaştı

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının görev ve mücadele başlıklarından biri olan madde bağımlılığı konusunu TBMM gündemine taşıdı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Türkiye genelinde artan uyuşturucu kullanımının gençlik ve halk sağlığı açısından “kritik bir toplumsal güvenlik krizine” dönüştüğünü vurguladı.

Durmaz, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde özellikle Tokat’taki bağımlılık oranlarına ve tedavi merkezlerine erişimdeki zorluklara dikkat çekti.

"UYUŞTURUCU KULLANIM YAŞI 15’İN ALTINA DÜŞTÜ"

Durmaz’ın önergesinde, Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımına başlama yaşının 15 yaşın altına indiği, sentetik maddelerin ve “metamfetamin” türü kimyasalların orta ve küçük ölçekli kentlerde hızla yayıldığı vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre son üç yılda uyuşturucu bağlantılı operasyonlarda büyük artış yaşandı. Yalnızca 2023 yılında 300 bini aşkın kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

“BALKAN ROTASI” ÜZERİNDEKİ TÜRKİYE HEM GEÇİŞ HEM HEDEF ÜLKE"

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) 2024 raporuna atıfta bulunan Durmaz, Türkiye’nin Balkan rotası üzerindeki stratejik konumu nedeniyle artık yalnızca bir geçiş değil, aynı zamanda hedef ülke haline geldiğini ifade etti.

Önergesinde, sınır kapıları, liman kentleri ve doğu-batı kara güzergâhlarında artan trafiğe rağmen, uyuşturucu arzının şehir merkezlerine kadar indiğini belirten Durmaz, bu durumun toplumun her kesimini tehdit ettiğini söyledi.

"TOKAT’TA BAĞIMLILIK ORANI YÜZDE 28’E YAKLAŞTI"

Durmaz, özellikle Tokat’taki tabloya dikkat çekti. TÜİK verilerine göre 2024 yılında çocuk bağımlılık oranı yüzde 26,13 olarak kaydedildi. Ancak son üç yılda bu oranın yüzde 28’e kadar yükseldiğini aktaran Durmaz, Tokat’ta hem emniyet kayıtlarında hem de sağlık verilerinde 18 yaş altı vakaların artış gösterdiğini ifade etti.

Durmaz, “Tokat gibi orta ölçekli illerde, tedavi merkezlerine erişim güçlüğü, önleme ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliği ciddi bir sorundur” dedi.

“SADECE GÜVENLİK DEĞİL, SOSYAL POLİTİKALARLA DA MÜCADELE EDİLMELİ”

Durmaz, uyuşturucuyla mücadelenin sadece güvenlik boyutuyla değil; sosyal, sağlık ve rehabilitasyon politikalarıyla da eşgüdümlü yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Ancak mevcut durumda iller arasında eşit olmayan uygulamaların bulunduğunu belirten Durmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na şu çağrıyı yaptı:

“Bağımlılıkla mücadelede eşitlikçi, kapsayıcı ve erişilebilir bir sosyal politika ağı kurulmalıdır. Tokat ve benzeri Anadolu illerinde çocukların, gençlerin ve ailelerin desteklenmesi için kalıcı projeler geliştirilmeli.”

DURMAZ’DAN BAKANLIĞA 12 SORU

Durmaz, önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle 12 soru yöneltti. Bu sorular arasında uyuşturucu bağlantılı yakalamalardan yaş gruplarına, ölümlü vakalardan uluslararası operasyonlara kadar geniş bir yelpazede veri talebi yer aldı.

Milletvekili ayrıca, Tokat ve benzeri illerde tedavi merkezlerine erişimi kolaylaştıracak planlamalar hakkında da bilgi istedi.

“BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE TOKAT GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Durmaz, önergesini şu sözlerle tamamladı:

“Bağımlılıkla mücadele, sadece büyük şehirlerin değil, Anadolu’nun da meselesidir. Tokat’ta gençlerimizi koruyacak sosyal destek, eğitim ve rehabilitasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi şarttır.”

Durmaz’ın Önergesinde yer alan sorular şöyle;

Bu doğrultuda;

1- 2022–2024 yılları arasında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak veya ticaretinden dolayı yakalanan kişi sayısı kaçtır?

2- Bu kişilerin yaş gruplarına (15 yaş altı, 15–18, 18–25, 25 yaş üstü) ve cinsiyetlerine göre dağılımı nedir?

3- Uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak eğitim çağındaki (ortaöğretim/lise) öğrenciler arasında tespit edilen vaka sayısı nedir?

4- Aynı dönemde ölümle sonuçlanan madde bağlantılı olay sayısı nedir? Bu ölümlerden kaçı 25 yaş altı bireylerdedir?

5- 2024 yılı itibarıyla uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan hükümlü/tutuklu kişi sayısı nedir?

6- 2022–2024 arasında ulusal ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik toplam operasyon sayısı kaçtır?

7- Bu operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu türleri (eroin, kokain, metamfetamin, sentetik kannabinoid, captagon, esrar vb.) ve miktarları nelerdir?

8- Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kaynağı (ülke veya bölge bazında) hakkında Bakanlığınızın yürüttüğü analiz çalışmaları mevcut mudur?

9- Türkiye’nin Balkan rotası, Akdeniz hattı ve doğu sınırı üzerinde gerçekleştirdiği uluslararası ortak operasyon sayısı kaçtır?

10- Bu operasyonlarda Interpol, Europol veya BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile yürütülen iş birliği kapsamında paylaşılmış bilgi ve veri miktarı nedir?

11- Bölgesel olarak Tokat gibi Anadolu illerinde uyuşturucu ve benzeri bağımlılıklarla mücadele için projeleriniz nelerdir?

12- Tokat ve benzeri orta ölçekli şehirlerde tedavi merkezlerine erişim için kolaylaştırıcı planlamalarınız mevcut mudur?