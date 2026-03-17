CHP’li Yavuzyılmaz: ‘Bayramda köprü ve otoyollar son kez ücretsiz olacak’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi kamuya ait ücretli köprü ve otoyolların bu yıl son kez ücretsiz olacağını söyledi.

Yavuzyılmaz, yurttaşlara seslenerek, AKP’nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 7 otoyolu kapsayan özelleştirme planına dikkat çekerek gelecek yıldan itibaren bayramlarda bu yolların ücretsiz olmayacağını söyledi.

Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:

Bu bayramda yollara düşecek vatandaşlarımıza duyurulur

Son kez bu yıl, Ramazan bayramında kamuya ait ücretli köprü ve otoyollar ‘son kez’ ücretsiz olacak.

AKP’nin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 7 otoyolu özelleştirme planına göre;

Gelecek yıldan itibaren, bayramlarda bu köprüler ve otoyollar artık ücretsiz olmayacak.

Zira Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği köprü ve otoyollar, bayramlarda da vatandaşlarımıza ücretli.

Üstelikte bu yolların maliyeti yıllar içinde defalarca kez vatandaşlarımızın vergileriyle ödendi.

Anlaşılan o ki;

AKP, vatandaşın gelecek yıllardaki bayramlarını zehir etmenin peşinde!