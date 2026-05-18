CHP’li Yavuzyılmaz’dan Libya uçağı kazasına ilişkin yeni iddia: “Şüpheli jet İsrail’e gitti”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasına ilişkin yeni bir iddiayı gündeme taşıdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, olay günü Libya uçağıyla aynı apronda bulunduğunu öne sürdüğü 4X-CNA tescilli jetin uçuş kayıtlarını paylaştı. CHP’li isim, söz konusu jetin kalkış sonrası İsrail’e gittiğini savundu.

Yavuzyılmaz iddiasını şöyle paylaştı:

“Düşen Libya uçağı olayındaki şüpheli jetin uçuş kayıtlarına ulaştık!

Şüpheli jetin olay günü nereye gittiğini gösteren uçuş kaydını paylaşıyorum.

Olayın gelişimi

23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan jetin;

Tuhaf bir şekilde;

22 Aralık’ta Esenboğa Havalimanı’na geldiğinde;

Yabancı devlet yetkililerinin uçaklarının park ettirildiği 1 No’lu apron yerine,

Havalimanın en uzak ve adeta kör noktasındaki 5 No’lu aprona park ettirildiğini açıklamıştık.

Daha da tuhaf bir şekilde;

23 Aralık’ta Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, aynı aprona 4X-CNA tescil numaralı bir düşman ülke jetinin de giriş yaptığını tespit etmiştik.

Uluslararası havacılık kurallarına aykırı olarak bir araya getirilen bu iki uçak, 1 saat 41 dakika boyunca bir arada kaldıktan sonra;

Önce şüpheli jet Esenboğa’dan havalanmış, ardından Libya uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra Ankara İli sınırları içinde düşmüştü.

Sabotaj ihtimalinin gündeme geldiği bu güvenlik ihlallerinin ardından;

İşte bu şüpheli jetin, Libya uçağının düştüğü olay günü, Esenboğa’dan çıkış yapıp hangi ülkeye gittiğini tespit ettik.

İsrail’e

Kaynak: 23.12.2025 tarihli Flight Radar 4X-CNA tescil no’lu jetin uçuş kayıtları”