CHP'li Yücel: 'Siyasallaşan yargı kararları ile sindirilebilecek bir parti değiliz'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, X hesabından yaptığı paylaşımda Yüksek Seçim Kurulu'nun partisinin İstanbul Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasına yönelik talebi reddetmesi kararına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Daha önce CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ni durdurmaya çalışan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi bu kez de partimizin olağan İstanbul İl Kongresini durdurmak istedi ancak YSK, bu hukuksuz talebin reddine karar verdi. Bir kez daha hatırlatıyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi, siyasallaşan yargı kararları ile korkutulup, sindirilebilecek bir parti değildir. Bağımsız ve tarafsız yargı da siyasi partilerin yanında ya da karşısında yer alacak bir güç değildir! Yargının tek amacı adaleti sağlamaktır. Adalet terazisini bozanlar bir gün mutlaka hukuk önünde hesap verecektir."