CHP lideri Özel’den TELE1’e kayyum kararına tepki: ‘Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir!’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Casusluk” soruşturması kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması ve ardından kanala kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, “Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir!” diyerek iktidara seslendi.

Özel’in sözleri şöyle oldu:

"Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir!

TELE1, gerçekleri haber yapıp iftiraları hakikatle çürüttüğü için 19 Mart Darbecilerinin hedefi olmuştur.

Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir!

TELE1 emekçilerinin yanındayız.

Siyaseti, sivil toplumu, iş-sanat dünyasını ve medyayı hedef alarak, herkese, “Bir gün sıra size gelecek” diye korku salmaya çalışan darbecilere sesleniyorum.

TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız!

Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz!"