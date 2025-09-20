CHP lideri Özel soruları yazılı verdi, Adalet Bakanı yine ‘Yargı bağımsız’ dedi: Özel’e ‘kopyala-yapıştır’ yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Yönelttiğim tüm sorulara ‘Türkiye bir hukuk devletidir’ şeklinde yanıt verdiğiniz için yazılı önerge halinde yöneltmek durumunda kaldığım sorularımın yanıtlanmasını talep ederim” diyerek belediyelere yapılan operasyonlarla ilgili 7 soruluk bir önerge verdiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önergeye yaptığı dönüşte yine “yargının bağımsız olduğunu” söylemekle yetindi. Soruşturma “gizli yürütüldüğü için bilgisi olmadığını” söyleyen Tunç, “İşlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dahil olmam üzere soruşturma yürütülmesi ve dava açılmasında tüm yetki, yergi mercilerine aittir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis geleneğinde çok görülmemiş bir şekilde 29 Ağustos’ta İBB Davası Borsası iddialarını Meclis gündemine taşıdı ve ilk kez genel başkan sıfatıyla TBMM Başkanlığı’na Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Özel, Tunç’a yedi soru sorduğu önergesine “Yönelttiğim tüm sorulara ‘Türkiye bir hukuk devletidir’ diye şeklinde yanıt verdiğiniz için yazılı önerge halinde yöneltmek durumunda kaldığım sorularımın yanıtlanmasını talep ederim” notunu da düştü.

‘İKİLİ HUKUK SİSTEMİ Mİ İŞLETİLMEKTEDİR?’

Özel önergesinde “İBB soruşturmaları kapsamında 6 avukat, avukatlık fiilleriyle suçlanmış, Adalet Bakanlığı izni olmadan haklarında soruşturma açılmış, gözaltı işlemleri yapılmış, Avukat Mehmet Pehlivan ise tutuklanmıştır. Ancak bir tutukluya gidip hazırladığı ifade metnini imzalamaya zorladığı ve 2 milyon dolar talep ettiği şikayete konu olan, eski AKP MKYK üyesi Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma açılmadan önce bakanlıktan izin istenmiştir. Bu iki durum arasındaki farkın sebebi nedir?” gibi soruların yanı sıra, Tunç’a “Türkiye’de iktidara yakın olanlara farklı, diğer vatandaşlara farklı uygulanan, ikili hukuk sistemi mi işletilmektedir? Tüm bu somut vakalar ortadayken, Türkiye’de yargıya güven pek çok araştırmada yüzde 20’nin altına gerilemişken, Adalet Bakanı olarak millete karşı sorumluluk hissediyor musunuz, yaşananlardan rahatsızlık duyuyor musunuz?” gibi kişisel değerlendirme beklediği sorular yöneltti. Özel ayrıca, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın neden Adana’da yargılanmadığı gibi konuları da sordu.

‘SORUŞTURMA GİZLİ, BAKANLIKTA BİLGİ YOK’

Önergeye süresi içinde dönüş yapan Tunç ise, sorulara her zamanki açıklamalarıyla dönüş yaptı. Özel’e yaptığı dönüşte anayasadan ve ceza muhakemesi yasasından alıntılar yazan Tunç, “mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğunu; hiçbir organ, makam ya da kişinin hakimlere emir veremeyeceğini” söyledi. Tunç, “Bu düzenlemeler çerçevesinde, işlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dahil olmak üzere soruşturma yürütülmesi ve sonuca göre kamu davası açılmasında tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine aittir. Gizli olarak yürütülen ve yargısal faaliyet kapsamında kalan soruşturma aşamasında ne tür işlemler yapıldığına dair bakanlığımızda bilgi ve belge bulunmamaktadır” dedi. AKP’li Birinci’yle ilgili sorulara karşı ise Avukatlık Yasası’ndan alıntılarla karşılık veren Tunç, “avukatların görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı Adalet Bakanlığı’ndan verilen izinle cumhuriyet savcıları tarafından soruşturulacağını” söyledi. Avukat Mehmet Pehlivan’a neden farklı davranıldığına yanıt vermeyen Tunç, konuyla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’na iletilen şikayetlerin işleme konulmamasına yönelik karar verildiğini, ancak bu konudaki işlemlerin devam ettiğini söyledi. ANKARA

BAŞKA KONULARA DA AYNI YANIT

Meclis’in internet sitesinde yer alan kayıtlara göre; Tunç’un pek çok farklı konuda sunulan soru önergesine verdiği yanıtta, tıpkı Özel’e yaptığı dönüşte olduğu gibi anayasayı işaret ederek “yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu ve kimsenin mahkemelere talimat veremeyeceğini” söylediği görülüyor. Tunç’un son dönemde tartışılan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atan teğmenlerin ihracı ve Yenidoğan Çetesi gibi konulardaki soru önergelerine de aynı yanıtları verdiği görülüyor.

‘YAZILI YANITLAYACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a adli yıl açılışı sonrası CHP lideri Özel’in soru önergesi vermesi “Belki de tarihte ilk, bir genel başkanın böyle bir şey yapması” ifadeleriyle soruldu. Tunç da bunun üzerine “15 günü beklemeye gerek yok. Soruların cevabı net. ‘Türkiye’de ikili bir hukuk sistemi mi var?’ şeklinde bir eleştiride buluyor. Türkiye’de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok. Tek bir hukuk sistemi var” dedi. Tunç, 2 Eylül’de, Başkent Millet Bahçesi'nde katıldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışı sonrası da konuyla ilgili “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bakanlığımıza yönelik sorduğu yazılı soru önergesiyle ilgili olarak yazılı cevaplarımızı biz Meclis Başkanlığına göndereceğiz” demişti.