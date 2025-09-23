CHP’lilerin yargılandığı davayı izleyen Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Trump’a ayarı ver!

Batuhan Serim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Trump’ın gözünün içine baka baka, Netanyahu’ya nasıl kahraman dersin, o bir soykırımcıdır, diye söylesin. Havalimanında karşılayacağım” diye seslenerek “Hodri meydan” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yargılandığı davada destek verdikleri için aralarında görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı. İstanbul Çağlayan’daki 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşma, yoğun katılım nedeniyle 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. Duruşmaya CHP lideri Özgür Özel ile çok sayıda milletvekili de katıldı.

Duruşmaya verilen arada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, “Saray’dakinin talimatıyla Özgür Çelik ve arkadaşlarımıza baş eğdiremedikleri için bu davalarla siyasetten men etmeye çalışıyorlar” dedi. Özel, BM toplantıları için New York’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump ile yapması beklenen görüşmeyi de değerlendirdi.

‘HODRİ MEYDAN’

Özel, “Gazze’de akan kanı durdurmaya gidecek olsa uğurlamaya giderdim. Türkiye’deki antidemokratik sürece destek almak için Trump’tan besleniyor ve zulme susuyor. Erdoğan, canlı yayında Boeing siparişi vereceğine, Trump’a, ‘Sen Netanyahu’ya nasıl kahraman dersin? O bir soykırımcı’ diye söylese Ankara’ya döndüğünde havalimanında karşılarım, elini sıkarım. Hadi bakalım, hodri meydan” ifadelerini kullanarak Erdoğan’a çağrıda bulundu.

‘O BİR SOYKIRIMCI, DEMELİSİN’

Özel, “Erdoğan, Trump’ın gözünün içine baka baka Netanyahu’nun katil olduğunu yaşananın bir soykırım olduğunu söylesin. ‘Senin büyükelçin kim oluyor da Türkiye’nin nasıl yönetileceği konusunda model öneriyor?’ diye Trump’a ayarı versin” diye konuştu.