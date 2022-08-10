CHP, Menemen’de sahaya indi

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:14

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın başlattığı ve milletvekilleri ile çalışılan bölgenin tüm CHP ilçe başkanlıklarının katılımıyla Menemen’de sahaya indi.

Çalışmalara İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Bedri Serter, CHP YDK üyesi Ebru Okay, CHP Kadın Kolları MYK üyeleri Hatice Semerci ve Nurşen Balcı, CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cevat Eren Aslan, İzmir ikinci bölge CHP İlçe Başkanları ve ilçe başkanlıklarının yöneticileri katıldı. Tüm Menemen ve mahallelerini kapsayan saha çalışmasında sanayiciden, pazar esnafına kadar kapsamlı bir esnaf çalışması gerçekleştiren heyet, Menemen Ticaret Odasını da ziyaret etti.

COŞKUNER: SAHADA VATANDAŞIN YANINDA OLAN PARTİ CHP’DİR

CHP İzmir İkinci Bölge Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sedredil Coşkuner tarafından hazırlanan program doğrultusunda 8 gruba ayrılan CHP heyeti Menemenli esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek dertlerini dinlerken, CHP’nin yaşanan sorunlara çözümlerini de anlattı. Yapılan çalışmaların, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından başlatılan saha çalışmaları kapsamında yapıldığını ifade eden Çoşkuner “İl Başkanımız Deniz Yücel ve il yönetim kurulumuz sahada vatandaşın yanında olacağımız çalışmalara büyük önem veriyor. Bu bağlamda başlattığımız saha çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sahada en çok çalışan, görünen ve vatandaşın derdine eğilen parti Cumhuriyet Halk Partisi ve bunu saha çalışmalarımızda vatandaşın ağzından duymak da büyük bir mutluluk. Bu çalışmalarımız il başkanlığımız koordinatörlüğünde aralıksız sürecek” dedi.

POLAT: DERTLER, YOKSULLUK HER YERDE AYNI. ÇÖZÜM BELLİ HEMEN SEÇİM

Çalışmalara katılan CHP İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mahir Polat ise çalışmaya ilişkin “İlçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz mahalle temsilcilerimizle birlikte vatandaşlarımız ve pazarcı esnafımızla bir araya geldik. Vatandaş “böyle bir dönem görmedik bir an önce sandığın önümüze gelmesini bekliyoruz” diyor. Menemen çalışmalarımız kapsamında Ticaret Odası Başkanı İzzet Süsoy’u ve sanayicilerimizde ziyaret ettik, ekonomik sorunları konuştuk. Tüm ziyaretlerimizde bugünün sorunlarını partimiz iktidarında nasıl çözeceğimizi de anlattık. Şikayetler aynı, yoksulluk aynı, dertler aynı. Çözümse belli hemen seçim ve kurulacak millet iktidarı” diye konuştu.

SERTER: HALKIN OLANI HALKA TESLİM EDECEĞİZ

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de, “CHP olarak vatandaşın ayağına gitmeye, derdiyle dertlenmeye ve çözümlerimizi anlatmaya devam ediyoruz. İl başkanlığımızın düzenlediği saha çalışmasında Menemen halkını esnafından sanayicisine, oda başkanından sokaktaki vatandaşına kadar dinledik ve hak verdik. İnsanlarımızın bu iktidarla geçecek tek bir güne bile artık tahammülü kalmamış. Bu ülkeye, bu halka daha fazla yazık edilmesine izin vermeyeceğiz. İlk seçimde milletin iktidarı kuracak, halkın olanı halka geri teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜNEY: MENEMEN’İ YENİDEN CHP İKTİDARINA KAVUŞTURACAĞIZ

İlçesinde yapılan çalışmalarından memnuniyetini dile getiren CHP Menemen ilçe başkanı Ömer Güney, yapılan çalışmaların vatandaşta bulduğu karşılığa vurgu yaparak “İl Başkanlığımıza ilçemizde bu çalışmayı planladığı için teşekkür ediyorum. Bugün 8 ayrı grupla tüm Menemen’de vekillerimizin, YDK üyemizin, il başkan yardımcımızın, ilçe başkanları ve temsilcilerimizin, Kadın ve Gençlik Kolları MYK üyelerimizin katılımıyla son derece faydalı bir çalışma yaptık. Vatandaşımızın CHP’yi yanlarında gördükçe, dertlerine eğildiğimize şahit oldukça bize ve iktidarımıza olan destekleri de, inançları da artıyor. Menemen’i hak ettiği CHP iktidarına, ülkeyi de özlemle beklediği millet iktidarına kavuşturacağız. İlçemiz de çalışmaya katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.