CHP Muğla Milletvekili Uzun, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki fare skandalını Meclis'e taşıdı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 gündür yattığını belirten bir vatandaş, odada fare gördüklerini söyleyerek yetkililere bildirdiklerini ancak herhangi bir işlem yapılmadığını iddia etmişti. Vatandaş, “15 gündür hastanede yatıyoruz. Fare gördük. Yetkililer ilgileneceklerini söyledi ama ilgilenen yok. Hastane girişine fare kapanları konulmuş” açıklamasını yapmıştı.

CHP Muğla Milletvekili Uzun da konuyu TBMM gündemine taşıdı. Uzun, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Uzun, sağlık hizmeti sunulan bir kamu hastanesinde bu tür iddiaların tekrar etmesinin hasta güvenliği ve halk sağlığı açısından ciddi bir sorun olduğuna dikkati çekerek, “Vatandaşın şifa bulmak için başvurduğu kamu hastanelerinde hijyen tartışma konusu olamaz. Bu iddialar münferit olarak geçiştirilemez, denetim ve sorumluluk zinciri tüm yönleriyle ortaya konulmalıdır” dedi.

''BİR AN ÖNCE KALICI BİR ÇÖZÜM BULUNMALI''

Önergede hastanede son yıllarda haşere ve hijyen sorunlarına ilişkin yapılan şikâyetler, enfeksiyon kontrolü ve pest kontrolü kapsamında gerçekleştirilen denetimler, daha önce kamuoyuna yansıyan iddialar sonrası yürütülen incelemeler, yemek hizmetlerine ilişkin gıda güvenliği denetimleri ile benzer sorunların tekrar yaşanmaması için alınan yapısal önlemler ayrıntılı şekilde soruldu.

Uzun, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Sağlık hizmetinin niteliği, temiz ve güvenli bir ortamla başlar. Kamu hastanelerinde hijyen zafiyeti iddiası varsa, bunun hesabını kamu adına sormak bizim görevimizdir. İnsan sağlığı açısından büyük risk oluşturan bu sorunlara bir an önce kalıcı bir çözüm bulunmalıdır.”