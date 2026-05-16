CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi yarın Balıkesir'de: 'Bu kuşatmayı yıkıp atacağız'

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 109'uncusu yarın Balıkesir'de yapılacak.

Karesi ilçesi Kuvayı Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting öncesinde CHP Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

Aytekin, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaları hatırlatarak “Bu kuşatmayı yıkıp atacağız” dedi.

“TOPLUMUN HER KESİMİNİN İNANILMAZ BİR BORÇ ALTINDA”

Mitingin kent tarihine geçeceği mesajını veren Aytekin, vatandaşın geçim sıkıntısına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Balıkesir tarihinin önemli bir mitingini hayata geçireceğiz. Çalışmalarımız, oldukça iyi. Örgütümüz 20 ilçede sahada. Yarın itibarıyla da bütün hazırlıklar bitmiş olacak. Vatandaşımız mitinge ve partimize ilgili. İlgisini göstermeyen insan neredeyse yok diyebilirim. Genel Başkanımıza ve partimize dönük, muazzam bir ilgi var. Tabii bunun sebepleri var. Türkiye’de herkesin gündemi farklı ama milletin, halkın birinci gündemi ekonomi. Muazzam bir geçim sıkıntısı var.

Emekli de öyle, çiftçi de öyle, üretici de öyle. Ayvalık’ta bir tarım fuarını ziyaret ettik. Orada üreticiler vardı, çiftçiler vardı, tarım makinelerinin satışı sunuluyordu. İnanılmaz bir sıkıntı olduğunu orada da gördük. Çiftçiler gelmiş, traktörlere, tarım ekipmanlarına sadece bakıyorlar. Fiyatlara yetişmek, satın almak mümkün değil. Kredi kullanmak zaten mümkün değil. Çiftçi traktör alacak, tarım makinesi alacak ama bir miktar da kredi kullanacak. Kredi kullanması için Ziraat Bankası’nda koşul, borcunun olmaması lazım hiçbir yere. Bugün değil çiftçi, toplumun her kesiminin inanılmaz bir borç altında olduğunu hepimiz biliyoruz.”

ERKEN SEÇİM MESAJI

Erken seçim mesajı veren Aytekin, “Tez zamanda sandığı milletin önüne koysun diye bu eylemleri, bu mitingleri, bu çalışmaları yapıyoruz. Son anketlerde de görüyoruz; halkın yüzde 65-70 oranında çoğunluğu erken seçim istiyor, sandık istiyor. Biz bu ülkede iktidarın seçimle değişmesi gerektiğine inanmış bir partiyiz. Ve kendisini de sandığa inandırmış bir partiyiz. Sandıkla, seçimle, milletin iradesiyle ilk seçimde iktidar değişecek ve ülkeye önce adalet, huzur gelecek. Herkes birlikte nefes alacak. Bu korku ve kaygı ikliminden ülkeyi, toplumu, milleti çekip çıkartacağız” dedi.

“SORUŞTURMANIN ADALETLİ YAPILMASI GEREKİR”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verilmesine ilişkin de konuşan Aytekin, soruşturmaların halkta iktidarın istediği etkiyi yaratmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Biz parti olarak bu tür soruşturmaların, denetimlerin olması gerektiğine inanıyoruz zaten. Biz buna son derece açığız. Ama bunun da adaletli yapılması gerekir. Sadece belli belediyelerin soruşturulduğu, denetlendiği... Üstelik soruşturma konusu olmayacak konularda dahi, bir tanesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’dir. Henüz bir ödemenin dahi yapılmadığı, kamu zararının oluşmadığı bir konuda, bu da çok açıkken bir soruşturmaya tabi tutuldu.

Buyursunlar soruştursunlar, baksınlar, görsünler, sonucu da adaletli bir şekilde ilan etsinler. Bizim geçmişten bugüne başta Ankara, Balıkesir’de de başka belediyelerde de bizden önce belediyeyi yöneten AK Partili belediye başkanlarının dönemine dönük birtakım itirazlarımız, şikayetlerimiz, belgeli, delilli, ispatlı usulsüzlükler var. Bu konuda başvurularımız var. Kılları kıpırdamıyor. Bizim isyanımız bunadır, yanlış olan budur."

“HALK SORUŞTURMALARIN SİYASİ OLDUĞUNA İNANIYOR”

"Bizim vatandaşımız sağduyuludur. Eğriyi doğruyu bilir, görür. Ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın, şu anda vatandaşın ezici bir çoğunluğu CHP’ye yapılan operasyonların, soruşturmaların, denetimlerin siyasi olduğuna inanmıştır. Bu operasyonlar yapılıyor çünkü CHP, Türkiye’nin birinci partisi, geleceğin iktidar partisi.

Halk desteğini kaybeden iktidar partisi elindeki yargıyla, yargının gücünü kullanarak, kendine bağlı, bağımlı yarattığı yargı kollarıyla partimize, belediyelerimize hücum etmektedir. Bunu da milletimiz görmektedir. Bunu da savuşturacağız, bu kuşatmayı yıkıp atacağız. Yine son sözü milletimiz söyleyecek. O nedenle ne yaparlarsa yapsınlar biz, milletimizle birlikte olacağız. Halkla birlikte olacağız. Onların derdine derman olmaya çalışacağız. Onların sesi, nefesi, soluğu olacağız.”