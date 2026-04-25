CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi yarın Sakarya'da... İl Başkanı Curoğlu: 'Sakarya'da her şey çok daha farklı olacak'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 106’ncısı yarın Sakarya'da yapılacak.

CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, miting öncesi hazırlıklar ve Sakarya'nın güncel sorunları hakkında konuştu.

Curoğlu, "Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yarın saat 16.30'da Demokrasi Meydanı'nda Genel Başkan'ımızı tüm Sakaryalılar olarak ağırlayacağız. Halkımızın belli başlı sorunları var. Sakarya hem bir tarım hem de bir sanayi kenti. Tarım cephesinde geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı: 1953'te büyüklerimizin kendi ceplerinden ortak bir sermayeyle kurduğu Adapazarı Şeker Fabrikası'nın kotası Bor Şeker Fabrikası'na satıldı ve fabrika atıl duruma geldi. Pancar ekimi yapan çiftçilerimiz mağdur oldu; zira pancarları artık Bor'a taşınacak. Böyle bir sıkıntı içindeyiz. Genel Başkan'ımız da konudan haberdardır ve büyük ihtimalle buna değinecektir" dedi.

"EVLERDE TENCERE KAYNATMAK BİLE SIKINTIYA DÖNMÜŞ"

Sakarya esnafının, emeklilerin, gençlerin ve kadınların yaşadığı ekonomik sorunlara da değinen Curoğlu, "Esnafımızın durumu çok kötü. Siftah yapamadan kepenk kapatan esnaflar var; akşam kepengi indirirken borcunu düşünen esnaf var. Emeklilerimizi ziyaret ettik; ucuz ekmek kuyruğunda, ucuz et kuyruğunda, market raflarının önünde eziliyorlar. Gençlerimizi ziyaret ettik; moralleri çok düşük, ülkeden ayrılmayı düşünüyorlar. Kadınların durumu da ayrı bir dert; evlerde tencere kaynatmak bile sıkıntıya dönmüş" diye konuştu.

"YAŞANANLARIN HUKUKSUZLUK BOYUTUNU HERKES ARTIK KAVRAMIŞ DURUMDA"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ve CHP'ye yönelik operasyonlara ilişkin de Curoğlu, "Yaşananların hukuksuzluk boyutunu herkes artık kavramış durumda. Bunun siyasi bir darbe olduğunu herkes görüyor" ifadesini kullandı.

Curoğlu, son yerel seçimde CHP'ye geçen Sapanca Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalara da değinerek, "Sapanca Belediyesi'ni son yerel seçimde kazandık. Başkan'ımız orada çok güzel işler yapıyor. Örneğin Sakarya'da daha önce hiç yapılmamış olan kreş hizmeti hayata geçiriliyor; üç kreşin temeli atıldı. Belediye Başkan'ımızın çalışmaları Sakarya'ya olumlu yansıyor. Büyük belediyemiz Serdivan'ı ise küçük bir farkla kaçırdık. Ama eminiz, önümüzdeki dönemde Sakarya'da her şey çok daha farklı olacak" değerlendirmesini yaptı.