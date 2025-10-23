CHP’nin “mutlak butlan” davası yarın... Davanın konusuz kaldığını belirten genel merkez, yeniden erteleme öngörüyor

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde saat 15.30 itibarıyla toplandı. Yaklaşık iki saat süren PM toplantısının gündem maddeleri arasında CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultay tarihinin belirlenmesi, Aziz İhsan Aktaş iddianamesi, faaliyet raporları, KKTC seçimleri ve parti programına ilişkin yürütülen çalışmalar vardı. PM toplantısı sürerken basın açıklaması yapan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın 28-29-30 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

DÖRT ANA BAŞLIKTA VİZYON BELGELERİ SUNULACAK

Kurultayın 28-30 Kasım’da Ankara Arena’da üç gün sürecek bir programla düzenlenmesi planlanıyor. İlk gün parti programı oylanacak, ikinci gün genel başkanlık seçimi, üçüncü gün ise PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu seçimleri yapılacak. Program kurultayı öncesi parti programına ilişkin dört ana başlıkta vizyon belgeleri paylaşılacak. Demokrasi ve adalet, kalkınma, sosyal devlet, dış politika ve güvenlik başlıklarında paylaşılacak vizyon belegelerinin lansmanı için interaktif bir etkinlik planlanıyor. Bu çalışmayla programın tüm yönleriyle tanıtılması amaçlanıyor.

“GÜNDEME CEVAP VEREBİLECEK BİR PROGRAM”

Programın oylanacağı birinci günde, öncelikle program komisyonu kurularak ön çalışma yürütülecek. Çalışma sonucunda hazırlanan taslak metin, kurultay delegesyonuna sunulacak ve taslak, kurultay delegasyonu tarafından bölüm bölüm oylanacak. Programın içeriğine dair bilgi veren parti kurmayları, “İyi hazırlanmış bir program oldu. Partinin temel değerler, ilkeler kısmı değiştirilmedi, sadece diğer bölümlerle dil bütünlüğü sağlandı. Kalan bölümlerde ülkenin içinden geçtiği yoğun gündeme cevap verebilecek bir program hazırladık” ifadelerini kullandı. Kurmaylar, kurultayda CHP Lideri Özel’in karşısına bir aday çıkmayacağını öngördüklerini de belirtti.

“PARTİYİ SEÇİME GÖTÜRECEK YAPILAR”

39’uncu Olağan Kurultay’ın ardından MYK’da değişiklikler planlanırken, gölge kabine sisteminin de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne entegre edilmesi öngörülüyor. MYK üyesi sayısının azaltılması tasarlanırken PM’de köklü değişikliklerin yapılması bekleniyor. Konuyu değerlendiren parti kurmayları, “Seçilecek bu yönetimler genel seçim görecek. ‘Biz bu ülkeyi yönetmeye hazırız’ görüntüsünün verileceği bir PM ve MYK yapısı kurulacak. Partiyi seçime ve iktidara hazırlayan yapılar olmak zorunda” dedi.

İKTİDAR VURGUSU YAPILACAK

Kurultay tarihinin netleşmesiyle CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın sloganına ilişkin çalışmalar da başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, kurultayda iktidara hazırlık mesajına vurgu yapılacak.

“İDDİANAME ÜZERİNDE DURULMAMALI”

Parti Meclisi toplantısında, hafta başında açıklanan Aziz İhsan Aktaş iddianamesi de ele alındı. Parti kurmayları, “Üzerinde tepinilecek bir şey yok. Gördüm, duydum demeye dayalı. Daha çok Beşiktaş’a odaklı bir metin. Avukatlar iddianame üzerine çalışıyorlar. Üzerinde çok durulmamalı. Bizi o girdaba sokup sürekli bunu tartıştırmak istiyorlar. Ülkenin en önemli sorunu bu değil, geçim sorunu. Bunlar bizi toplumsal meselelerden uzaklaştıran konular” dedi.

CHP, ERTELEME ÖNGÖRÜYOR

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38’inci Olağan Kurultayı’nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan davanın beşinci duruşması yarın saat 10.00’da görülecek. Davanın konusuz kaldığını belirten CHP’lilerin ortak kaanati duruşmadan yeniden erteleme çıkacağı yönünde. Duruşma devam ederken her ihtimale karşı parti binasında bulunacakları öğrenilen CHP MYK’sının bir önceki duruşma tarihi olan 15 Eylül’de olduğu gibi bir nöbet hazırlığı içinde olmadığı öğrenildi. İstanbul’da yaşananların Türkiye’nin herhangi başka bir yerinde yaşanmasının ise mümkün olmadığını vurgulayan kurmaylar, şöyle konuştu:

“‘Dava reddedilmesi gerekiyor artık’ diye bastıracağız duruşmada. Ama erteleneceğini öngörüyoruz. İstanbul’da kafalarına göre bir hukuk sistemi, yargı sistemi yarattılar. ‘Biz istedik, oldu’ mantığıyla hareket ediyorlar. Partinin kongrelerine, kurultaylarına yapılan saldırıyı belediye başkanlarına yapılan saldırıdan ayrı görmemek lazım. Bugün Aziz İhsan Aktaş iddianamesi diye okuduğumuz iddianameyle yarın günü görülecek kurultay davası asında bir bütün. Bir saldırı altında bu parti ve her yönüyle bir saldırı altında. Sayıştay müfettişlerinin belediyelerde olması da bunun bir parçası, İller Bankası’nın belediyelere aktarması gereken kaynaktan kesintiler de bunun bir parçası, ‘SGK vergi borçlarının ödeyin’ demeleri de bunun bir parçası. O yüzden birbirinden ayrıksı tutmamak lazım.

“GÜÇLÜ KARŞI DURUŞUMUZLA SALDIRILARI PÜSKÜRTMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Ama bir düzlük içine girdiğimizi değerlendiriyoruz. Otoriter adam kaybedeceğini gördüğü anda böyle baskı altına alıyor. Devlet Bahçeli’nin ‘Katılım azdı, bu seçim meşru değil’ sözleri de bunun bir parçası. Seçimsizliştirme halinin bir parçası bu cümle. İstanbul’da 2019’da seçimin iptal edilmesi de bunun bir ayağı. Böyle böyle devam edecekler. Bizim bu kadar güçlü karşı duruşumuzu öngörmüyorlardı. Hem kararlı hem güçlü karşı duruşumuzla burayı püskürttük, püskürtmeye devam ediyoruz. Davadan bir şey çıkmaz. Bundan sonra yapılacaklardan bir şey çıkmaz.”

“NE ZAMAN BİRİNCİ PARTİ OLDUK O ZAMAN KURULTAY TARTIŞILMAYA BAŞLANDI”

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin birinci parti olması öncesi kurultaya yönelik herhangi bir tartışma olmadığını vurgulayan kurmaylar, “Ne zaman CHP birinci parti oldu, o zaman bu kurultay tartışılmaya başladı. Ankara’daki davaya bakan mahkemenin seyrinden ve tavrından biz bir mutlak butlan çıkacağı izlenimi almadık. İstanbul’da ayrı bir dünya var, yargı içinde bir klik var. İstanbul il yönetimini görevden alan mahkemenin siyasetin etkisiyle bu kararı aldığını görüyoruz ama Ankara’da öyle bir hava yok” dedi.