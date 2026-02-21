Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'nin yeni miting adresi Bakırköy oldu

CHP'nin yeni miting adresi Bakırköy oldu

21.02.2026 17:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'nin yeni miting adresi Bakırköy oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 25 Şubat Çarşamba günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda miting gerçekleştireceklerini duyurdu.

CHP'nin adalet ve demokrasi için düzenleyeceği bölge mitinglerinin ilk adresi İstanbul'un Bakırköy ilçesi oldu.

Miting adresini duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Adalet ve demokrasi için bölge mitinglerimizin ilkini İstanbul 3. Bölge merkezi Bakırköy'de gerçekleştiriyoruz! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Image

Miting, 25 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı'nda düzenlenecek.

İlgili Konular: #CHP #Miting #BAKırköy