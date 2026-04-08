CHP, parti ziyaretleri sonrası Kurtulmuş’tan ‘sorumluluk’ bekliyor: ‘Atalay gibi olmamalı’

Partisine süren operasyonlara karşı iktidara ara seçim resti çeken CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti ile başlattığı siyasi parti ziyaretlerine bugün İstanbul’da TİP ve EMEP ile devam edecek. Özel’in yarın İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi’ni, cuma günü Demokrat Parti ile DEVA Partisi’ni ziyaret etmesi bekleniyor. Yine bu hafta Saadet Partisi ziyaretinin de olması planlanıyor. CHP kurmayları, bu parti ziyaretlerinin “demokratik seçim hakkına sahip çıkma” anlamında önemli olduğunu vurgulayarak “Ortada demokratik şartlarda bir seçimin olmaması, sandığın kaçırılması gibi bir durum var ve bu bütün siyaset kurumunun sorunudur. Bu nedenle yapılan saldırılar CHP’ye değil, demokrasiyedir. Bu noktada muhalefetin bir durması önemli” diyor.

ATALAY’IN DURUMU NE?

Siyasi partilere turlar tamamlandıktan sonra ilk olarak boş olan 8 milletvekili özelinde bir seçim için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu isteyeceklerini aktaran kurmaylar “Burada tutumu ne olacak, göreceğiz. Daha önce Can Atalay konusunda da sorumluluk almasını beklemiştik. Orada Atalay’la ilgili karar da Meclis’te okutulmuştu. Ancak bunun gereği yapılmadığı gibi kararın okutulduğu gün tutanaklara ‘Meclis gündeminde yer almayan bir okuma işlemi içtüzüğe aykırı olarak yapılmıştır’ diye yazıldı. Benzer bir tutumun olmaması gerekir” değerlendirmesini yapıyor. Bu kapsamda CHP’nin Kurtulmuş’la yapacağı görüşmede anayasanın 78. maddesinde yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir” ifadesi ile Atalay kararının işletilmemesini gündeme getirmesi; hem ara seçim istemesi hem de Atalay’ın milletvekilliği durumunu sorması bekleniyor.

Özel, salı gününe kadar Zafer Partisi, SOL Parti ve Anahtar Parti’yi de ziyaret edecek.