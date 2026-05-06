CHP, saha çalışmasıyla toplumdaki ‘iktidar’ algısını ölçüyor: ‘CHP çözer’ düşüncesi ne kadar var?

CHP, 81 ilde başlattığı saha çalışmalarında kullanılması için milletvekillerine bir yönerge gönderdi. Yönergede saha çalışmasında dikkat edilmesi gereken unsurlara vurgu yapıldı. CHP kurmayları; saha çalışmalarını artırma kararının belediyelere yapılan operasyonların artması üzerine alınmasına karşın; asıl hedefin topluma CHP’nin ekonomik krizde, sağlıkta, işsizlikte, adaletsizlikte, günlük hayatta karşılaşılan çifte standart uygulamalarda ve daha birçok başlıkta yurttaşların sorunlarına ne çözüm önerileri getirdiğini anlatmak olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda yönergede, sadece insanların sorunlarının dinlenmesi değil, buna karşı şu ana kadar açıklanan politika belgeleri ve yeni parti programında bu sorunlara karşı ne çözüm önerilerinin yer aldığının anlatılması istendi.

SÖYLEM HALKLA OLUŞTURULACAK

CHP, yaptığı bu son saha çalışmasıyla ilk olarak toplumun kendisiyle ne kadar iletişime açık olduğunu, kendisini sokakta nasıl karşıladığını ve kendisinden neler beklediğini ölçmek istiyor. Sonrasında ise insanların CHP’nin çözüm önerilerini dinlemeye ne kadar hazır olduğunu görmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda bu çalışmalarla şu ana kadar aday ofisi tarafından hazırlanan çalışmaların, insanların günlük hayatta en çok şikayet ettiği konuları ne kadar kapsadığının anlaşılması amaçlanıyor. Bu kapsamda parti yönetimi, saha çalışmalarına katılan herkesin bu ölçümleri yaptıktan sonra konuyla ilgili kısa bir rapor hazırlamasını ve bunu genel merkeze iletmesini istiyor.

Parti kurmayları, mayıs sonuna kadar devam edecek bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan raporlara göre yeni siyasi söylemler geliştirileceğini ve bunun CHP’nin devam eden seçim kampanyasında kullanılacağını belirtiyor.