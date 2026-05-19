CHP süreç raporunun uygulanmasını istiyor, Öcalan da iktidarı işaret ediyor: ‘Erdoğan’a sorulmalı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci kapsamında terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a yeni bir statü verilmesiyle ilgili çağrılarını devam ettiriyor. Bahçeli ayrıca süreç komisyonunun ortak raporu konusunda da harekete geçilmesi gerektiğini söylüyor. Süreçteki gidişatı değerlendiren CHP kurmayları; Özgür Özel’in grup toplantısında süreci destekleyerek yaptığı konuşmayı anımsatıyor. Özel’in “Bu meseleyi bir rekabet, muhalefet alanı olarak değil; tarihi bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz” ifadelerini işaret eden kurmaylar “Bu kapsamda da ‘üzerimize düşeni yaparız’ diyoruz. Üstelik her gün partimize saldırılar artıyor. Hatta artık magazinselleşen, bel altına inen, iyice seviyeyi düşüren bir tutumla karşı karşıyayız. Biz tüm ciddiyetimizle buradayız ama iktidarda bunu göremiyoruz” eleştirisini getiriyor.

‘SAMİMİYET GEREKİYOR’

Sürecin ortak raporundaki demokratikleşme adımlarına değinen kurmaylar “En baştan beri yasal düzenleme gerektirmeyen bazı şeylerin hızla yapılabileceğini söylüyoruz. Örneğin Devlet Bey ‘Ahmetler göreve dönmeli’ diyor. Ahmetler hâlâ görevine dönmedi. İçişleri Bakanı ‘Sabah operasyonları bitecekti’ diyor ama gecenin köründe Ataşehir Belediye başkanımız tutuklandı. Rapora toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını genişletmeyi yazdık, daha en yakın olarak 1 Mayıs’ta Taksim yine işçilere kapalıydı. İfade özgürlüğünü genişletmeyi yazdık; gazeteciler, sendikacılar tutuklu. Yani iktidardan bir samimiyet gerekiyor” diyor.

‘DÜZENLEMELERİ İKTİDAR ÖNERECEK’

CHP kurmayları, Bahçeli’nin “statü” değerlendirmelerine karşı ise “Sürecin ortak raporu çıktı. Yapılacak yasal düzenlemelerde önerileri iktidar kanadı getirecek. Şu an sahada durumu takip eden, terör örgütünün son durumunu bilen, ne yapılması gerektiği hakkında devlet imkanlarıyla bilgi sahibi olan onlar. Onlar sessizliğini koruyor. Bu konu Erdoğan’a sorulmalı. Genel başkanımız zaten partinin duruşunu açıkladı” yorumunu yapıyor.