CHP Ümraniye İlçe Başkanı ve yönetiminden gazetemize ziyaret: Yurttaşa dokunan projeler vurgusu!

Dün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamak üzere gazetemizi ziyaret eden CHP Ümraniye İlçe Başkanı Metin Demirbilek, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ve Haber Müdürü Can Uğur ile görüştü.

Ziyarete Demirbilek’in yanı sıra CHP Ümraniye İlçe Yönetiminden İlçe Sekreteri Funda Büşra Yıldız Şimşek, Eylem ve Etkinlikten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcıları Yeşim Berki ile Arda Şöhretoğlu, Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Caner Özcan da katıldı.

Ümraniye’de sürdürdükleri saha çalışmalarını anlatan Demirbilek, yoğun bir programları olduğunu, yurttaşlardan pozitif tepkiler aldıklarını kaydetti. Seçim tarihi belli olmasa da sandık güvenliği için çalışmalara başladıklarını belirten Demirbilek, sandık görevlilerinin adreslerinin güncel olup olmadığını kontrol ettiklerini ve eğitimler düzenlediklerini aktardı.

Belediyelere yönelik operasyonların parti görüşü fark etmeksizin yurttaşa olumsuz yansıdığını öne süren Demirbilek, genel siyasetin yanı sıra yerelde yurttaşların gündelik yaşamlarına dokunacak girişimleri önemsediklerini belirterek, kadınlar ve yaş almış bireyler için özel projeler üzerinde çalıştıklarını vurguladı.