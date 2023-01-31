CHP ve İYİ Parti’nin İzmir il başkanları kucaklaştı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 16:56

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 16:56

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezirciloğlu bir araya geldi. Aslanoğlu, İYİ Parti İzmir 3. Olağan İl Kongresi'nde seçilen Bezircilioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyareti sosyal medya hesanında paylaşan Aslanoğlu, "Millet İttifak'ı ortağımız İYİ Parti’nin İzmir İl Başkanı seçilen Sinan Bezircilioğlu'nu ve yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. #YarınınTürkiyesi'ni hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.