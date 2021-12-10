CHP'den 'benim hakkım' broşürü: "Evrensel insan haklarına uygun yaşamak senin hakkın"

CHP, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle 81 ilde, kent meydanlarında eşzamanlı basın açıklaması yaptı. CHP örgütleri, basın açıklamalarının ardından; kent meydanlarında, “Benim Hakkım” başlıklı bir broşür dağıttı.

. Çiftçilerin üretme hakkı, benim güvenilir gıdaya erişmem için önemli… Sağlıklı ve güvenilir gıdaya hepimizin ulaşabilmesini istiyorum. GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİM #BENİMHAKKIM.”

. Fikirlerimi özgürce ifade edemiyorum. Düşüncelerimi açıkladığım, sosyal medyada paylaştığım için şafak vakti kapıma polis dayanıyor. DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ #BENİMHAKKIM

. Mobbinge uğramadan, taciz edilmeden, tehdit edilmeden, şiddet görmeden, öldürülmeden korkusuzca, güven içinde bir yaşam en temel hakkım… ŞİDDETSİZ YAŞAM #BENİMHAKKIM

. Ailem okul masrafları ve kırtasiye ihtiyaçlarımı karşılayamıyor. Formam yok diye okula alınmıyorum. PARASIZ ve ZORUNLU EĞİTİM #BENİMHAKKIM

. KHK ile ihraç edildim. Hakkımda hiçbir dava ya da soruşturma açılmadı. Görevime iade edilmiyorum.

. Gencim. İşe girmek ve çalışmak için tanıdık birilerine ve torpile değil liyakate ihtiyacım var. ÇALIŞMAK #BENİMHAKKIM

. Yaşlıyım. Hiçbir gelirim yok. Sosyal devlet ihtiyaçlarımı karşılamalı… ONURLU BİR YAŞAM ve BAKIM #BENİMHAKKIM

. Beş altı yerden maaş alanların olduğu ülkemizde asgari ücret; açlık sınırının altında… GELİR ADALETİ #BENİMHAKKIM

. Gerçekleri yazan gazeteciler tehdit ediliyor, saldırıya uğruyor, yargılanıyor, hapsediliyor. Televizyon kanalları karartılıyor, gazetelere ilan ambargoları uygulanıyor . GERÇEKLERİ ÖĞRENMEK ve ÖZGÜR, BAĞIMSIZ HABER #BENİMHAKKIM

. Kağıt toplayarak ailemi geçindirmek zorundayım. Sokakta değil okulda olmak istiyorum. OKULA GİTMEK #BENİMHAKKIM

. Üniversiteyi tüm zorluklara rağmen kazandım. Kazanmak ayrı kazandıktan sonra yurt bulmak ve barınmak ayrı bir dert… BARINMAK #BENİMHAKKIM

. Ben bir anneyim. Çocuğumu bırakacak bir yer olmadığı için çalışamıyorum. ÜCRETSİZ KREŞ #BENİMHAKKIM

. Ben bir çiftçiyim. Üretmek istiyorum. Tarım Kanunu gereği, çiftçiye her yıl bütçeden milli gelirin en az yüzde 1'i oranında pay verilmesi gerekiyor. Hakkım ödenmiyor. MİLLİ GELİRDEN PAY #BENİMHAKKIM

. Pek çok hastalığın ilacı devlet tarafından karşılanmıyor. İlaç krizi yaşanıyor. İLACA ÜCRETSİZ ULAŞMAK #BENİMHAKKIM

“. 12 milyon 589 bin 829 kişi asgari ücretle çalışıyor, milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamak istemiyorum. AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI #BENİMHAKKIM

Broşürde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmelerine de yer verildi.

“Kemal KILIÇDAROĞLU diyor ki;

‘İktidarın yanlış politikaları yüzünden egemen güçlerin taleplerine boyun eğen bir Türkiye profili ortaya çıktı. TAM BAĞIMSIZ BİR ÜLKEDE, EVRENSEL İNSAN HAKLARINA UYGUN YAŞAMAK SENİN HAKKIN.

‘Tek Kişilik Şahsım Hükümeti’ Türkiye’yi 5 temel sorunla karşı karşıya bıraktı. Demokrasi sadece kâğıt üstünde kaldı. Yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altında bırakıldı. Bu vesayetten ülkemizi birlikte kurtaracağız. DEMOKRASİ SENİN HAKKIN

Mutfaklardaki yangın büyüyor. Millet açlık, yoksulluk ve işsizliğe terk edildi. Milletin sesi Saraydan duyulmuyor. İNSAN ONURUNA UYGUN BİR YAŞAM SENİN HAKKIN

Milletimiz, asgari bir gelir düzeyinden yoksun bırakılıyor. Bu topraklarda çocuklar yatağa aç giriyor, genç işsizliği artıyor. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak sosyal yardımları “lütuf” değil “hak” olarak gören sosyal politikalara ihtiyacımız var. AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI SENİN HAKKIN

Yap-boz tahtasına dönen eğitim politikaları nedeniyle eğitimde eşitsizlikler arttı. Eğitim sisteminin, tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla gecikmeksizin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Çocukların tarlada, sokakta, işyerinde değil okulda olması gerekiyor. EĞİTİM SENİN HAKKIN

Sosyal medyada paylaşım yapanlar, görüşlerini ifade edenler, demokratik haklarını kullananlar cezalandırılıyor. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü ihlalleri her geçen gün artıyor. DÜŞÜNCEYİ İFADE ve BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SENİN HAKKIN.”