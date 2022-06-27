CHP'den ölüm istatistikleri için araştırma komisyonu önergesi: "Neyden korkuyorsunuz?"

27 Haziran 2022 Pazartesi, 16:51

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, TÜİK’in 2 senedir ölüm istatistiklerini açıklamadığını hatırlatarak, TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulmasını ve gerçek ölüm sayıları ile bu ölümlerin sebeplerinin komisyonun çalışmaları ile ortaya çıkarılmasını istedi.

Ünsal, TBMM'ye sunduğu önergede, "İstatistiklerin açıklanmamasının sebepleri ile söz konusu istatistiklerin kamuoyuyla paylaşılması ve Covid-19 pandemisi süresince gerçekleşen ölüm sayılarına ilişkin kamuoyunda oluşan şüphelerin giderilmesi adına, Anayasanın 98. maddesi ve TBMM iç tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak gerekli incelemelerin yapılmasını arz ederim" dedi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada "TÜİK’in kendini itibarsızlaştırma konusunda son derece tutarlı kararlar aldığını" savunan Ünsal, şöyle konuştu:

"TÜİK görevini ihmal etmekte ve açıklaması gereken istatistikleri ısrarla açıklamamaktadır. Covid-19 pandemisi süresince kaç vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini Sağlık Bakanlığı hariç hiçbir kaynaktan öğrenemiyoruz. Bakanlığın verileri de toplumun büyük kısmı tarafından şüpheli bulunuyor. Nitekim daha önce, e-devlet ölüm verileri ile Bakanlık verilerinin çeliştiğine şahit olmuştuk. Dolayısıyla açıklanan istatistiklerin sağlamasının yapılması son derece önemlidir. Devlet işlerinde devamlılık esası olduğu unutulmamalıdır. Bu istatistik eğer hokkabaz TÜİK tarafından açıklanmıyorsa, Meclis’te kurulacak bir Araştırma Komisyonu ile bu veriler ortaya çıkarılmalıdır. TÜİK istatistikleri gizleyecek diye son iki senedir Türkiye’de kaç vatandaşımızın, hangi sebeple hayatını kaybettiğini bilmiyoruz. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti için bir ayıptır. TBMM’nin bu ayıbı görmesi ve düzeltmesi için eyleme geçmesi gerekiyor. Sağlık Bakanı üzülmesin, Bakanlık verilerindeki tutarsızlıklar ortaya çıkmasın diye çok önemli bir verinin açıklanması iki sene boyunca durduruluyorsa maalesef orada devlet ciddiyeti ortadan kalkmıştır"

"SONBAHARDA VAKA SAYISI ARTABİLİR"

TÜİK’in, detaylı bir açıklama yaparak verileri açıklayacaksa ne zaman açıklayacağını, açıklamayacaksa da neden açıklayamadığını ayrıntılı biçimde kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyleyen Ünsal şu ifadeleri kullandı:

"Devletin tüm kurumları gerçekleri gizlemek, hakikatin ortaya çıkmasını engellemek için adeta el ele vererek mücadele ediyor. Böyle bir konuda bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar acınası bir çabanın olduğunu görmek son derece üzücü. 'Pandemi bitti' diyorlar ama o bitti dedikleri pandemide yaşanan zararın boyutlarını gizlemek için hala canla başla çalışıyorlar.

Bakanlık, pandemiye ilişkin sayıları gizlemek için harcadıkları çabanın yarısını Covid-19 ile mücadeleye ayırsaydı, Sağlık Bakanlığı'nın veri tablolarındaki tozpembe tabloya gerçekte de daha yakın olabilirdik. Pandeminin henüz bitmediğini unutmayalım. Uzmanların konuya ilişkin uyarılarını görmezden gelemeyiz. Sonbaharda vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanabilir. Bu süreçte Covid-19 ile ilgili her türlü gerçek veriye olan ihtiyacımız, önemini yitirmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, kendi ikbalini önceleyerek toplumun sağlığını tehlikeye atacak adımlar atmaktan kaçınmalıdır. TÜİK’in bu verileri açıklaması da toplum sağlığını korumak ve geliştirmek adına son derece önemlidir. Bu bakımdan buradan TÜİK’e soruyorum; neyden korkuyorsunuz?"