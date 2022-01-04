TÜİK, 2021’in haziran ayında açıklaması gereken ölüm istatistiklerini açıklamadı

04 Ocak 2022 Salı, 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021’in haziran ayında açıklaması gereken ölüm istatistiklerini ‘çalışmalar tamamlanmadığı” gerekçesiyle ileri bir tarihte duyuracağını belirtmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söz konusu istatistiklerin neden açıklanmadığı sorusuna, “O, TÜİK’in sorunu” yanıtını vermişti. Türkiye’de 1950’den beri düzenli olarak her yılın eylül ayında yayımlanan “Sağlık İstatistik Yıllığı”, 2021’de yayımlanmadı. “Covid-19 sağlık istatistiklerini vurdu” diyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “İktidarın şeffaf salgın yönetimi olmaması, salgını değil, algıyı yönetmesi nedeniyle salgına ilişkin veriler toplumdan saklandı. TÜİK’in ertelemeye ilişkin açıklaması üzerinden altı ay geçmesine rağmen veriler hâlâ açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı ise üç ay geçmesine rağmen bir açıklama bile yapmadı” ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETİN SORUMLUSU BAKAN"

Sağlık Bakanı Koca’nın salgından etkilenen sağlık çalışanlarıyla ilgili verileri de paylaşmadığını vurgulayan Yalçınkaya, “Bakan, 2022’nin sağlık emekçilerinin saygınlığının artacağı bir yıl olacağını, buna yönelik çalışacaklarını ifade ediyor. Biz, ‘Sağlık emekçileri tükendi’ diyoruz. Bu da bakım kalitesini düşürdü. Geçen yıl şubat ayından beri enfekte olan ve vefat eden sağlık emekçilerinin sayılarını da açıklamıyor. Halka sağlık emekçilerinin salgında ne bedel ödediğini bile açıklamaktan sakınan Sağlık Bakanı, pandemide ortaya çıkan şiddetin de sorumlusudur” diye konuştu.

"BİR AN ÖNCE PAYLAŞILMALI"

İktidarın, uluslararası kuruluşlarla da doğru verileri paylaşmadığının da altını çizen Yalçınkaya, “Yöneticiler, verilerin açıklanmasını erteleyerek vatandaşın pandemi yönetiminde devlete olan güvenine zarar vermekte ve pandeminin de toplum sağlığına çok daha fazla zarar vermesine neden olmaktadır. Bir an önce verilerin doğru şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.