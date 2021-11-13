CHP'den sert tepki: "Bir vatan evladı daha AKP kurbanı"

13 Kasım 2021 Cumartesi, 15:37

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, ataması yapılamadığı için inşaatta çalışan 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun'un, elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybetmesine büyük tepki gösterdi.

"Bir vatan evladı daha AKP'nin plan ve programsızlığı ile yanlış yönetiminin kurbanı oldu" diyen Kenan Nuhut, atama bekleyen 500 bir öğretmen adayının uzmanlıklarıyla alakalı olmayan işlerde çalışmak zorunda bırakıldıklarını söyledi.

Ülke genelinde öğretmen açığı olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığı'nın çözüm üretmekten aciz olduğuna dikkat çeken Nuhut şunları dile getirdi:

"Atama bekleyen öğretmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Okullarda öğretmen açığı olduğu halde ilgili bakanlık atama yapmıyor. Öğretmenlik gibi kutsal bir meslek için yola çıkan gençlerimiz de başka işlerde çalışıyor. Son olarak Malatya'da öğretmen adayı Fedai Altun kardeşimiz, KPSS'de ve mülakatta iyi bir puan almasına rağmen atanamamış ve hayatını kazanmak için inşaatta çalışmaya başlayıp bir iş cinayetine kurban gitmiştir. Ülkeyi yönetenler ve milli eğitim bakanı bu durumdan utanmalıdır. Uygar ülkelerde bu olay bile ilgili bakanın istifasını gerektirir. Hak ettiği halde atanamayan, ya da torpille atananlar nedeniyle dışarıda kalan Fedai Altun kardeşimizin kanı bu işi idare edemeyen iktidarın ellerindedir. Fedai öğretmen eğer atansaydı, bu ülkeye eğitim alanında hizmet edecek ve hayallerini gerçekleştirecekti. Biz burada atanamayan yüz binlerce öğretmenin derhal okullara yerleştirilmesini ve ülkenin tükenme noktasına gelen eğitim düzenine bir heyecan getirmesini istiyoruz. Aksi halde başka sektörlerde uzmanlıkları olmadığı alanlarda çalışmak zorunda kalacak öğretmenleri gün gün kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyayız."

Kenan Nuhut, Fedai Altun öğretmenin hayatını kaybetmeden önceki sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarının da ibret tablosu olduğu sözlerine ekledi.