CHP’li Arslan: Sinsice dağıtım şirketlerine para aktarılıyor!

03 Ocak 2023 Salı, 13:44

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), 2022’nin son haftasında, elektrikte sanayi tarifesine yüzde 16 indirim yaptığını, konutlarda ise yeni zam yapılmayacağını açıklamıştı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, EPDK’nın 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak tarife değişikliği ile serbest olmayan tüketiciler ile serbest olmasına karşın tedarikçi seçmeyen tüketicilere uygulanacak elektrik tarifelerinde değişiklik yapıldığını belirtti.

“EPDK’nın yayınladığı bu tarife tablolarına göre; 240 kWh ve altında aylık tüketimi olan mesken aboneleri için alçak gerilim tek zamanlı tek terimli perakende enerji bedeli tarifesi, 121 kr/kWh dan 78 kr/kWh’a düşürüldü” diyen CHP’li Arslan, “EPDK’nın açıkladığı tabloda, daha önce 33,5 kuruş olan dağıtım bedeline yüzde 132 zam yapılarak 77,8 kuruşa çıkarıldığı görülmektedir. Enerji bedeli 121 kuruş ve dağıtım bedeli 33,5 kuruş iken 240 kWh aylık tüketimi olan bir mesken abonesi, yüzde 5 belediye payı ve yüzde 8 KDV ile 416 TL elektrik faturası ödemekteydi. Bu değişiklik sonrasında 78 kuruş enerji bedeli ve 77,8 kuruş dağıtım bedeli ile 240 kWh aylık tüketimi olan bir mesken abonesi, yüzde 5 belediye payı ve yüzde 8 KDV ile yine 416 TL elektrik faturası ödeyecek” ifadelerini kullandı.

“FATURA BAŞINA ARTIŞ, DAĞITIM BEDELİ İÇİN 106 TL”

Değişiklik ile vatandaşın fatura bedellerinin düşmediğinin altını çizen Arslan, “Ama dağıtım şirketlerinin kasasına para aktarılarak yine onlara kıyak çekiliyor. Bu, kabul edilir bir durum değil. Göz göre göre dağıtım şirketlerine para aktarılıyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı altında inim inim inleyen vatandaşlarımızın kesesi değil, yine özel şirketlerin kasası dolduruluyor. Üstelik sinsice. Eğer dağıtım bedeline zam yapılmasaydı enerji bedelindeki düşüş ile en düşük kademedeki kullanıma karşılık gelen bir mesken abonesi, 240 kWh kullanım için 78 kuruş enerji bedeli ve 33,5 kuruş dağıtım bedeli, yüzde 5 belediye payı ve yüzde 8 KDV ile 301 TL elektrik faturası ödeyecekti. EPDK’nın açıkladığı bu tarifeler ile vatandaşın elektrik faturasında bir indirim yapılmak yerine, dağıtım şirketlerine ödenen dağıtım bedeline enerji bedelindeki düşüş kadar ekleme yapılarak kaynak aktarımı söz konusu. Dağıtım şirketleri, 240kWh tüketime sahip her mesken abonesi faturasından 80 TL yerine 186 TL dağıtım bedeli alacak. Fatura başına artış dağıtım bedeli için 106 TL” diye konuştu.