CHP’li Aslanoğlu'ndan, AKP’li Çelebi'ye: Zekâmın zekâtı yeter!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 12:24

Güncelleme: 07.06.2023 - 13:51

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı" ifadeleri sonrası kendisine 'zekâ küpü' diyerek tiye alan AKP İzmir Mehmet Ali Çelebi'ye Aslanoğlu'ndan sert yanıt geldi.

İzmirliler olarak kendisini Meclis'e göndermenin utancı içinde olduklarını yineleyen Aslanoğlu, "Benim zekâmın zekâtı, o milletvekilinin yedi sülalesine yeter. Bunu da tüm İzmirliler bilir" ifadelerini kullandı.

"MONTAJCI SİYASET"

Yaşanan gelişmelerin ardından gazetecilere de sitemde bulunan Aslanoğlu, cümlenin bir başının ve sonunun olduğunu, iki buçuk dakikalık görüntünün sadece 30 saniyelik bölümünün kesilerek servis edildiğini aktararak, “Bunun 'montajcılık'. Bu seçim sonucunun da nasıl olduğunu anlatıyor. Montaj siyaseti ve algı operasyonları seçimi kaderini de değiştiren en önemli şeylerdi. ‘Kes, kopar 20 saniyelik cümlelerden birkaç kelime al bunu devam ettir.’ Biz bunu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu üzerine yapılan montaj videolarıyla da görmüştük. Bunu Cumhurbaşkanı yapıyordu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı montaj videolarını milyonların izlediği mitinglerde göstermekten hicap duymuyordu, utanmıyordu. O yüzden trolleri daha fazlasını yapıyor. Bu utanılacak bir şeydir” diye konuştu.

ASLANOĞLU NEDEN GÜNDEM OLMUŞTU?

Şenol Aslanoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP İzmir İl Başkanlığı’nda Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde il örgütünün çalışmalarına dair değerlendirme sunumu gerçekleştirildi.

Sunumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı ve başarısız olduğu iller üzerinden değerlendirmelerde bulunan Aslanoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu kazanırdı" ifadeleri sosyal medyada gündem olmuştu.