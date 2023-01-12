CHP’li Aslanoğlu’ndan “İktidarın ilk il başkanı" mesajı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 16:48

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 16:48

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu göreve başlaması sebebiyle, il yönetim kurulu ile birlikte, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi.

İl yöneticileri ile düzenlenen çelenk sunum töreninde konuşan Aslanoğlu, “İlk işimiz aslında bu mücadeleyi başlatan partimizin ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarımızı bildirmek. Onun ışığında devam edeceğimizi bir kez daha haykırmak için buradayız. Son 100 metreye girdik. Daha önce tüm arkadaşlarımızın sürdürdüğü çalışmalar aynı şekilde devam edecek. Heyecan bütün örgütte var. Güzel bir dönem. İnşallah iktidarın ilk il başkanı olmak da bana nasip olur” diye konuştu.