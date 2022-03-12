CHP’li Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili yargıya çağrıda bulundu: Anayasanın gereğini yapın
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Danıştay savcılarının Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesiyle ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının iptal edilmesi yönündeki görüşlerine ilişkin, Danıştay 10. Dairesi’ne çağrı yaparak, “Görevinizi yerine getirin. Anayasayı yok saymayın” dedi.
Danıştay savcılarının İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkışın iptaline yönelik görüşlerine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Nazlıaka, savcının “TBMM’nin uygun bulma yasasıyla kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nin ancak aynı yöntemle yürürlükten kaldırılabileceğine” işaret etmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.
Nazlıaka, “Danıştay Savcısı Nazlı Yanıkdemir’in mütaalası ile kararın hukuksuz olduğu tescillenmiş oldu” derken, Danıştay 10. Dairesi’ne “Görevinizi yerine getirin. Anayasa’yı yok saymayın” çağrısında bulundu.
DURUŞMA 28 NİSAN’DA
29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan ise Danıştay 10. Dairesi’ne yaptıkları başvuruda davanın duruşmalı yapılmasını istediklerini belirterek “Duruşma tarihi 28 Nisan 2022, saat 09.40 olarak geldi. Duruşmanın gelmiş olması demek, kararın öne çekilmesi anlamına geliyor. Bütün kadın örgütleri duruşmayı izlemek için orada olacak” dedi.
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