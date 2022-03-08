Ece Üner’den tepki çeken İstanbul Sözleşmesi yorumu

08 Mart 2022 Salı, 15:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Aile ve Kadın Şurası bugün Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, programda konuşmacı olan Gazeteci Ece Üner, "Büyük sosyal devrimlere baktığınızda içinde kadın mücadelesini görüyorsunuz. Bugün gücümüzü yeniden keşfetme günü olsun. Çünkü küçücük dokunuşlarla dünyayı değiştirebiliyoruz. Gücünüzün farkına varın. Sizler çok değerlisiniz" dedi.

Ece Üner şöyle devam etti:

“BİLİME KATKISI OLACAK KIZ ÇOCUĞU YETİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR”

"Fark yaratan Türk kadınlarını da unutmamak gerekiyor Bunlar Sabiha Gökçen, Halide Edip Adıvar… Bugün ise NASA’ya giden ilk Türk Bilim Kadını Feryal Özel. Annesi ve babası doktor. Toplumları geleceğe taşıyan bilimdir diyor. Pandemi bize gösterdi ki aşı bulmak lazım, maske bulmak lazım. Bunda da kadınların katkısı kesinlikle azımsanamaz O yüzden bilime katkısı olacak kız çocuğu yetiştirmemiz gerekiyor. Erkeği de çok sert kafeslere hapsediyoruz.

“MARJİNAL GRUPLARIN ARKASINA TAKILIP…”

2021 yılında 361 kadın şüpheli şekilde öldürülmüş. Ne oldu İstanbul Sözleşmesi iptal olunca? Hep 6284 yeterli diyorduk. İstanbul Sözleşmesi bir çatıydı o kalktı şimdi herkes 6284’ü de bir sürü sorguluyor. Burada şuna katılıyorum belli bazı marjinal gruplar LGBTİ, Türk aile yapısına uygun görülmeyen bazı grupların arkasına takılıp ‘Hani bizim haklarımız?’ deyince yanlış bir zemine çekip sorgulanmaya başlandı. İstanbul Sözleşmesi o anlamda haksızlığa uğradı diye düşünüyorum yani olan yine kadınlara oldu. Cezaların caydırıcılığı önemli ama tek başına yeterli değil.

“İŞTE BU KADAR ABSÜRT”

Özgecan katledildi ‘O saatte dolmuşta ne işi vardı?’ dedik. Pınar Gültekin katledildi ‘Evli erkekle bağ evinde ne işi var?’ dedik. Sayın valim ve sayın başkan affınıza sığınarak biz bu kadınların hepsine bir kulp bulduk ya. Show TV’de bir haber geldi ve biz paylaşamadık. Bir adam elektrik direğine tecavüz etti ve o zaman elektrik zammı yoktu. Biz şöyle diyebilir miyiz ‘Elektrik direğinin o saatte ne işi vardı?’, Elektrik diğeri adamı çarpmadı rızası mı vardı?’ demek işte bu kadar absürt.”