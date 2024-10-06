CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'F35 ve S400' sorusu: 'Alınan devlet kararı nedir?'

Yayınlanma: 06.10.2024 - 15:15

Güncelleme: 06.10.2024 - 15:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, AKP iktidarının savunma politikalarına dair açıklamalarda bulundu.

Bağcıoğlu yaptığı açıklamada ''Yılan hikayesine dönen F35 projesine tekrar dahil olunması veya dahil olma girişimlerinin sonlandırılması konusunda, harekat ihtiyaç sahipleri ve konunun uzmanlarının görüşleri çerçevesinde alınan devlet kararı nedir? Bu çerçevede S400 hava savunma sistemine ilişkin bir karar verilmiş midir?'' ifadelerini kullandı.

Yankı Bağcıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bölgemizdeki çatışmalardan alınan esas ders, etkin taarruz ve savunma kabiliyetli bir Hava Kuvvetine sahip olma zorunluluğudur.

Bu çerçevede henüz arzu edilen seviyede olmayan milli kabiliyetlerimize yönelik akla gelen sorular;

Milli Gemi projesindeki ön alıcı ve vizyoner yaklaşım neden KAAN MMU ve milli hava savunma sistemlerinde gösterilemedi, en az 10 - 15 yıl geç kalındı?

Milli hava savunma sistemi “Siper”in geliştirilmesi için harcanabilecek önemli kaynaklar neden S400 hava savunma sistemi tedarik edilerek heba edildi?

Çevre ülkeler art arda tedarik projeleri geliştirirken, 2002’den bugüne sadece 30 adet muharip uçağın envanterimize girmesi bir zafiyet değil midir?

Yılan hikayesine dönen F35 projesine tekrar dahil olunması veya dahil olma girişimlerinin sonlandırılması konusunda, harekat ihtiyaç sahipleri ve konunun uzmanlarının görüşleri çerçevesinde alınan devlet kararı nedir? Bu çerçevede S400 hava savunma sistemine ilişkin bir karar verilmiş midir?

KAAN MMU, nihai harekat yeteneğini kazanana kadar ara çözüm olarak düşünülen; Eurofighter ve F16 tedarik ve modernizasyon projelerinde durum nedir, gecikme olacak mıdır?

Çok sık gündeme gelen “insanlı uçakların harekat etkinliği kalmayacak, esas unsur insansız hava vasıtaları olacak” söylemleri, KAAN MMU projesine yönelik konsantrasyonu olumsuz etkilemekte midir?

Devam eden harekatlardan alınan önemli diğer bir ders de, harekat icra eden tüm silahlı kuvvetlerin Askeri Sağlık Sistemi’ne sahip oldukları gerçeğidir. Bu konuda gecikmeye tahammül yoktur, askeri sağlık sistemimiz tekrar tesis edilmelidir.