CHP’li Başevirgen: 60 yaş üstü 17 bin kişi iş bekliyor

Yayınlanma: 17.10.2023 - 10:05

Güncelleme: 17.10.2023 - 10:05

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ekonomik kriz nedeniyle çalışmak zorunda olan emeklilerin İŞKUR kapısında iş beklediğini söyledi.

Başevirgen, “Ülkede giderek derinleşen ekonomik kriz, 7’den 77’ye milyonlarca yurttaşı yoksulluğun pençesine attı. Yılın ilk 9 ayında 60-65 yaş üstü 22 bin 115 kişi iş için kaydoldu. 6 bin 349 kişi işe yerleştirildi. Yasal olarak emekliliği hak eden çok sayıda yurttaş sefalet ücreti olarak nitelendirilen emekli maaşları ile geçinemediği için çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Emekliler torun sevecek yaşta İŞKUR kapısında iş arıyor” diye konuştu.

“60 YAŞ ÜSTÜ 17 BİN KİŞİ İŞ BEKLİYOR”

İŞKUR’un ocak-eylül dönemine yönelik verilerinin, emeklilerin içinde bulunduğu vahim tabloyu gözler önüne serdiğini söyleyen Başevirgen, “Kayıtlı işsizlerin bekleme sürelerine yönelik veriler emeklilerin içinde bulunduğu durumu ortaya koydu. Buna göre 60-64 yaş grubundaki 16 bin 53 kişi ile 65 yaş ve üstü grubundaki bin 62 kişi iş bekliyor. İŞKUR'a kayıtlı işsiz 60 yaş ve üzeri yurttaşların 5 bin 156’sı, bir yıldan fazla süredir işe yerleşemiyor. Bu dönemde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen 60 ve 65 yaş üstü yurttaşların toplam sayısı ise 6 bin 349. İşsizlik ödeneğine başvuran 60 yaş üstü yurttaşların sayısı da dikkat çekici. Ocak-Eylül 2023 döneminde toplam 5 bin 285 yurttaş işsizlik ödeneği için başvuru yaptı. Başvuruların yalnızca 2 bin 789’u karşılanabildi” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI HEM ÇALIŞMAYA MECBUR BIRAKIP HEM DE CEZALANDIRIYOR””

Derin bir ekonomik kriz yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklileri çalışan ve çalışmayan olarak ayırmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Başevirgen, “AKP iktidarları döneminde emeklilerin maaşı yüksek enflasyon nedeniyle eridi. Temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik artışa rağmen kök maaşları düşük olan milyonlarca emekli zam alamadı. 2015 yılında bin 65 olan emekli maaşıyla 10 gram altın alınırken, bugün 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşıyla 4,5 gram altın alınabiliyor. 2015 yılında gıda enflasyonu yüzde 10,87 iken bugün gıda enflasyonu yüzde 75’i geçti. Bu şartlar altında TL’de yaşanan değer kaybı ve yüksek enflasyon, emeklileri çalışmaya mecbur bırakıyor. Ama ne yazık ki Cumhurbaşkanı Erdoğan açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veren emeklilerin ek bir işe ihtiyaç duymadan yaşayabilmeleri için refah ve gelir seviyesini artırmak yerine, çalışmak zorunda olan emeklileri bir seferlik yapılacak olan 5 bin liralık ödeme kapsamı dışında tutuyor ve 1 milyon 776 bin çalışan emekliyi adeta cezalandırıyor. Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyeyi vermemek acımasızlıktır” sözlerini kullandı.