CHP’li Başevirgen: Doğum parası ile emzik bile alınmaz!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:33

Güncelleme: 26.07.2023 - 09:33

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, aileleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için 2015 yılında uygulanmaya başlanan ve bugüne kadar hiç güncellenmeyen doğum yardımının artan enflasyon ve döviz kuru karşısında adeta yok olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aileleri en az üç çocuk yapmaları için teşvik ettiğini belirten CHP’li Başevirgen, “Bu nedenle de 15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Ancak o günden bu güne hiçbir iyileştirmenin yapılmadığı doğum yardımı parası yerinde saydı ve adeta buhar oldu” ifadelerini kullandı.

“DOĞUM YARDIMI 11 DOLARA GERİLEDİ”

Doğum yardımı kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödendiğini söyleyen Başevirgen, “Doğum parası ödemelerine başlandığı 2015 yılında dolar kuru 2,72 lira, enflasyon ise yüzde 8,81’di. Yapılan ödemeler birinci çocuk için 110 dolara, ikinci çocuk için 147 dolara ve üçüncü çocuk için de 220 dolara denk geliyordu. Bugün ise dolar kuru 26,93 liraya, enflasyon yüzde 108’e tırmandı. Yapılan doğum yardımı ise birinci çocukta 11 dolara, ikinci çocukta 15 dolara, üçüncü çocukta ise 22 dolara geriledi. Güncel kura göre düzenleme yapılsaydı doğum parası çocuk sayısına göre 2 bin 962 lira ile 5 bin 925 lira arasında olacaktı. Şimdi ödenen para ile ne yazık ki emzik bile alınmaz” diye konuştu.

“AİLELER TEK ÇOCUK İÇİN BİLE DÜŞÜNÜR HALE GELDİ”

Yaşanan hayat pahalılığı karşısında bir de Cumhurbaşkanı kararıyla, bebek bezi, temizlik ve hijyen ürünlerinin KDV oranının yüzde 8’den yüzde 20’ye yükseltilmesine tepki gösteren CHP’li Başevirgen, "Kadınlara ‘üç çocuk yapın’ demekle iş bitmiyor. Ülkenin içine girdiği ekonomik kriz ve hayat pahalılığı yetmezmiş gibi bir de vergilere yapılan fahiş artışlar nedeniyle aileler artık tek çocuk için bile düşünür hale geldi. Doğum oranları yarı yarıya düştü” dedi.

“DEVLET 754 BİN SURİYELİ BEBEĞİN MASRAFINI KARŞILIYOR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı Türkiye’de 754 bin Suriyeli bebeğin dünyaya geldiği açıklamasını hatırlatan Başevirgen, “Bu bebeklerin doğum masrafları dahil birçok masrafı devlet tarafından karşılanıyor. Oysa kendi vatandaşımıza sadece bir kereye mahsus doğum yardımı yapılıyor. Yeni doğan bir bebeğin aylık ihtiyaç giderleri 7 bin lirayı geçti. Asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğu ülkemizde bırakın üç çocuğu, bir çocuğa bile bakabilmek imkansız hale geldi. Eğer Cumhurbaşkanı üç çocuk tavsiyesinde ısrarcıysa, o zaman aileleri bu masraflarla baş başa bırakmamak ve desteklemek zorunda. Bu nedenle yapılan doğum yardımı güncel döviz kuru ve enflasyona göre yeniden düzenlenmeli, tek sefer olmaktan çıkarılmalı ve temizlik-hijyen, hasta-bebek sağlığı, bakımı ve beslenme ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) kaldırılmalıdır” şeklinde konuştu.