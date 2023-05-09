CHP’li Başevirgen: Gördes’te tarımsal üretim risk altında

Yayınlanma: 09.05.2023 - 14:12

Güncelleme: 09.05.2023 - 14:12

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa’nın Güneşli Ovasında yer alan Güneşli, Şeyhyayla, Evciler, Dargıl, Ulgar, Deliçoban ve Benlieli mahallelerinde bulunan 4442 adet parselden oluşan tarımsal arazinin, Güneşli Barajı ve Doğanpınar Göletinden sulandığını söyleyerek, “Yakın zamanda Gördes ilçemizde bulunan Güneşli Barajı ve Doğanpınar Göleti sulama kaynaklarının işletmesi Gördes Belediyesine devredilmişti. Belediyeye devrinden sonra çeşitli gerekçelerle her hidranta sayaç takılmasına ve kartlı sisteme geçilmesine karar verildi. Yöre çiftçilerimiz, kartlı sayaçlı sulama siteme geçildikten sonra büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiriyorlar” diye konuştu.

“PARAYI PEŞİN ALIYORLAR, SUYU ZAMANINDA VERMİYORLAR”

Çiftçiler, suyun parasının peşin alındığını fakat suyun zamanında verilmediğini söylediğini anlatan CHP’li Başevirgen, “Sayaçlı sulamaya geçildikten sonra sulama hidrantlarından aynı anda en fazla 2 veya 3 çiftçinin sulama yapabileceğini bundan dolayı üreticilerin arazilerini zamanında sulayamayacağı belirtiliyor. Oysa eski sistemde belirlenen zaman aralıklarında aynı anda 20 çiftçi arazisini sulayabiliyordu. Sulama yapan çiftçiler ödemelerini ürün ve alan bazlı olarak DSİ ve sulama kooperatiflerinin birim fiyatları üzerinden daha sonra yapabilmekteydi” ifadelerini kullandı.

“BU UYGULAMADAN VAZGEÇİN”

Güneşli ovasının ürün deseninin çoğunlukla kornişon salatalık, jelapeno biber ve benzeri ürünlerden oluştuğunu ifade eden Başevirgen, “Kornişon salatalık ve jelapeno biber ihracatımızın yüzde 15’i bu havzadan karşılanmaktadır. Bu havzadaki tarımsal parsellerin ortalama büyüklüğü 2-3 dekar. Küçük ölçekli ve çok parselli olması nedeniyle zamanında ve yeterli sulama yapılamamaktadır. Şayet bu uygulamada ısrar edilirse yüzde 30’lara varan verim kayıpları yaşanabileceği öngörülüyor. Bölge çiftçilerimiz daha fazla mağdur edilmeden ve milli hasılamız heba olmadan bu uygulamadan vazgeçilmesini doğru olacaktır” diye konuştu.