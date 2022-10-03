CHP’li Başevirgen: İktidar hasta bezi desteğini kesmenin taşlarını döşüyor

03 Ekim 2022 Pazartesi, 09:24

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Temmuz ayında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan değişiklikle bakıma muhtaç hastaların çocuk ve hasta alt bezine ulaşımlarının daha da zorlaştığını söyledi.

“Hasta alt bezi bedelleri sadece SGK ile sözleşmeli medikaller ve eczanelerden temin edilmesi halinde SGK tarafından karşılanıyordu” diyen CHP’li Başvirgen, “Ancak yapılan düzenleme ile hasta alt bezi ve çocuk alt bezlerinin ödemeleri direk şahıs ödeme kapsamına alındı. Yani hak sahipleri bahse konu tıbbi malzemeleri istedikleri yerden temin edebilecek. Bu karar hasta ve hasta yakınlarının lehine gibi gözükse de, uygulamada büyük sorunlar barındırıyor” diyerek sistemdeki açığı anlattı.

“HASTA ALT BEZİ GERİ ÖDEMESİ HER GEÇEN YIL HASTALARIN DA VAZGEÇMESİYLE AZALACAK”

Yapılan düzenleme ile hastanın ya da hasta yakınının SGK İl Müdürlüklerine bizzat veya internetten başvurması gerektiğini söyleyen Başevirgen, “Her yerde mevcut olan eczaneler yerine hastaları SGK İl Müdürlüklerine yönlendirmek ya da bez kullanan hastaların çoğunun zorlandığı internet başvuru sistemine geçilmesi hastaların bez ödemelerini almalarını engelleyecek. Başvuru yapmak için SGK İl Müdürlüklerine gitmek için verilecek yol parası ve zaman kaybı da cabası olacak. Ya da internet sitesi sorunlarında hastalar başvuru yapamayacak. Bütün bu zorluklar nedeniyle hastalar bez bedellerinin hepsini ceplerinden ödemek zorunda kalarak mağdur olacak. Bu şekilde hasta alt bezi geri ödemesi her geçen yıl, hastaların da vazgeçmesiyle azalacak. İktidar, hastalar bez desteğine ulaşamasın diye elinden geleni yapıyor. Adeta bez desteğini kesmenin taşları döşeniyor” diye konuştu.

“BEZ DESTEK MİKTARI KUR ARTIŞI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK REVİZE EDİLMELİ”

Hasta bezlerinin teminine ilişkin uygulama değişirken devletin ödeme miktarının aynı kaldığını söyleyen CHP'li Başevirgen, “Bakıma muhtaç yaşlı hastaların ve yataklı hastaların en önemli giderleri arasında yer alan hasta alt bezleri de kurdaki dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödediği hasta bezi ücret tutarı, piyasa fiyatının çok altında kaldı. Günde 4 adetten fazla olmamak ve toplam ayda 120 adedi geçmemek üzere SGK, hasta bezinin tanesi için 1,88 TL ödeme yapıyor. Kurum tarafından aylık karşılanan hasta bezi sayısı ise 120 olarak belirlenmişti. SGK, 225,60 TL olan bu tutarı artık hastaların hesabına yatıracak. Oysa ki hasta bezi fiyatları bir yılda yüzde yüzün üzerinde, son 3 ayda ise yüzde 40 oranında zamlandı. Bezlerin tane fiyatı 5-8 TL arasında değişiyor. Buna göre; hastaların bir aylık bez masrafı 600-960 TL arasında. Bunun yalnızca 225,60 TL’si devlet tarafından karşılanıyor. Hasta ve hasta yakınları devlet desteği haricinde ceplerinden 375- 800 TL arasında ilave ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, alım gücü olmayan yurttaşları merdiven altı ve denetimden uzak ürünlere yönlendirecek. Hasta alt bezi lüks değil, zorunlu bir ihtiyaçtır ve hasta ve yaşlı bakımının en önemli aracıdır. Bez destek fiyatlarının mutlaka kur artışları göz önünde bulundurularak revize edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.